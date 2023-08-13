В Украине сообщили о перестрелке с "кадыровцами" под Мариуполем

Советник мэра украинских властей Мариуполя Пётр Андрющенко сообщил о гибели семи мирных жителей в результате перестрелки в селе Урзуф, в Мариупольском районе Донецкой области. Днём ранее он написал в телеграм-канале о перестрелке в Урзуфе 11 августа с участием "кадыровцев", и что позднее въезд и выезд из села были закрыты.

По сведениям Мариупольского городского совета, перестрелка в селе под Мариуполем произошла между "кадыровцами" и сотрудниками оккупационной российской военной комендатуры. Погибли, по меньшей мере, четверо российских военных, есть жертвы и раненые среди гражданского населения, говорилось в сообщении совета.

В Чечне сведения о случившемся отвергают. Министр печати республики Ахмад Дудаев назвал информацию "фейком" и заявил, что "ни один представитель чеченского народа не имеет отношения к указанному происшествию". При этом факт самой перестрелки он не отрицает, пишет Кавказ.Реалии.

По версии украинской стороны, представители подразделений из Чечни, чья численность не раскрывается, приехали в Урзуф на отдых – село находится на берегу Азовского моря. Там у чеченских военных якобы возник конфликт с военной комендатурой. "Начали погоны срывать друг другу и произошла перестрелка", – пишет Андрющенко. По его сведениям, среди погибших гражданских лиц две девочки подросткового возраста.

Телеграм-канал ASTRA пишет, что журналисты дозвонились до пророссийского главы села Урзуф Ивана Топузова, который подтвердил перестрелку. ASTRA приводит слова чиновника о том, что он до сих пор не знает детальной информации, но на месте ЧП "работал следственный комитет", и Топузова туда не пустили, сказав "не ваше дело". Иван Топузов также подтвердил, что есть жертвы, но точного числа он привести не может.