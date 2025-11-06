Украина ночью нанесла удар по объектам на территории России. Российское министерство обороны отчиталось об атаке на 10 регионами, включая аннексированный Крым. Сообщается о попаданиях в гражданские и промышленные объекты.

В Волгограде в ночь на 6 ноября украинский дрон попал в 24-этажный дом на улице Гари Хохолова. Погиб 48-летний мужчина, сообщила пресс-служба администрации региона.

В результате атаки дронов начался пожар на территории промышленной зоны. По данным "Астры", целью стал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", уже неоднократно подвергавшийся атакам беспилотников.

В Волгореченске Костромской области были атакованы объекты энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор региона Сергей Ситников. Местные жители сняли на видео зарево крупного пожара. По данным "Астры", была атакована крупнейшая в России Костромская ГРЭС.

Она вырабатывает около 1,5 процента от общего объема производимой в стране электроэнергии. Последствия удара неизвестны, власти утверждают, что электроснабжение не было нарушено.

