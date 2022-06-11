Битва за Северодонецк. Решается ли судьба Донбасса на этом участке противостояния российской армии и ВС Украины, где каждый день с обеих сторон гибнут сотни солдат и офицеров? Кому выгодна патовая ситуация на линии фронта?

Планы Кремля изменились: вместо денацификации – захват новых территорий. Путин примеряет на себя шапку Мономаха и крутится вокруг Медного всадника. Далеко ли до коронации "царя" Владимира?

Российская экономика после шестого пакета европейских санкций. Каков запас прочности у бюджета и как работает импортозамещение после ухода сотен иностранных компаний из России? Побочные эффекты военной экономики.

Российская пропаганда – самый качественный продукт, производимый в стране. Верят ли телеведущие в то, что произносят с экрана и как меняется сознание зрителей после лошадиной дозы дезинформации?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с публицистом, бизнесменом Альфредом Кохом, экономистом Евгением Гонтмахером и актером Андрисом Лиелайсом.

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