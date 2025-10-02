"Выборча": ГРУ готовило атаки в Европе с помощью банок из-под кукурузы

Российские спецслужбы планировали атаки в Польше, Литве и Германии с использованием беспилотников и замаскированной под банки кукурузы взрывчатки. Об этом сообщает газета "Газета Выборча" со ссылкой на польское Агентство внутренней безопасности и прокуратуру.

По версии следствия, дроны должны были сбрасывать банки со взрывчаткой на объекты в Европе. В Польше по делу задержан 27-летний Владислав Д., которого подозревают в перевозке комплектующих для дронов и взрывчатки между Литвой, Польшей и Германией.

"Газета Выборча" пишет, что один тайник с банками был закопан на кладбище в Каунасе. Подозреваемый должен был доставить их в Польшу по инструкции куратора, с которым общался через Telegram. Кроме того, во время Евро-2024 в Германии он привез в Дюссельдорф детали для дрона и сим-карту.

В июле премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании 32 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами и выполнении заказов на диверсии и нападения. Среди них — граждане России, Украины, Беларуси, Колумбии и один поляк.

Ранее польские и европейские власти связывали российскую разведку с пожарами на складах DHL и IKEA, слежкой за аэропортом у границы с Украиной и подготовкой диверсий против поездов с оружием и гуманитарной помощью для Киева.

В ночь на 10 сентября российские беспилотники залетели в Польшу и были сбиты военными. Минобороны России заявило, что удары по Польше не планировались. Россиийская Служба внешней разведки обвинила в подготовке диверсии Украину.