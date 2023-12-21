Ядерный венецианский маньяк и либеральная ржевская кандидатка

Сегодня в программе "Лицом к событию":

Аномальный рост числа "госизмен" в российских судах. Почему русская земля стала плодить изменников в промышленных масштабах?!

Второй поход в президенты коммуниста Харитонова. Это от полного безрыбья в КПРФ?

Таинственная смельчак (кстати, как получилось, что у слова "смельчак" нет женского рода?) Екатерина Дунцова. Что думают о ней гости программы: счастливо свободившийся из российской тюрьмы Борис Кагарлицкий и аналитик Андрей Колесников?

И наконец. Почему Сергей Караганов, зазывая Россию на Запад с превентивным ядерным ударом, ничуть не беспокоится о судьбе жильцов, которые арендуют его квартиру в Венеции?

Ведущая Елена Рыковцева

Видеоверсия программы