В Архангельске сдают билеты на Галкина после его слов против войны

В Архангельске жители сдают билеты на концерт артиста эстрады и телеведущего Максима Галкина – после его слов против войны.

"С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!", - написал артист 24 февраля, в день начала российского вторжения.

В Архангельске концерт артиста должен был пройти 14 марта в Театре драмы. 1 марта некоторые жители начали сдавать билеты. Как сообщает местное издание 29.ru со ссылкой на директора учреждения, "в кассу обращались агрессивно настроенные граждане".

На принадлежащем архангельскому правительству телеканале "Регион 29" вышел редакционный сюжет, в котором показали, как люди сдают билеты и негативно высказываются о Максиме Галкине и его позиции по поводу конфликта в Украине. "В СМИ негативно отзывается о наших войсках. И вообще я не понимаю его политики. Он человек, славянин, русский, должен отстаивать наши интересы. Он говорит какие-то сложные слова в поддержку кого? Нацизма? Бандеровщины, которая пришла на Донбасс?"— заявил один из опрошенных.

Концерт сейчас перенесён на 19 сентября, пишет Север.Реалии. "Мы не отменяли и не переносили ни одного концерта в Архангельске из-за пандемии, но сегодня мы вынуждены перенести концерт Максима Галкина на новую дату. Думаем, причины вы понимаете. Все приобретенные билеты действительны, обменивать их не нужно", - говорят организаторы.