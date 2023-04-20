Жену мобилизованного отправили в цирк и в очередь за дровами

Власти станицы в Карачаево-Черкессии отправили жену мобилизованного в цирк и поставили в очередь за дровами. Видеообращение пострадавшей, представившейся как Ирина Никифоряк, опубликовал телеграм-канал регионального "Народного фронта".
По словам Никифоряк, её муж был "добровольно мобилизован" в январе. В связи с этим местные власти пообещали выдать ей дрова. Однако вместо них глава администрации станицы подарил ей два билета в цирк и сообщил, что поставил её в очередь за дровами. При этом он "не стесняясь" сказал Никифоряк, что дров "скорее всего, не будет".
"Народный фронт" уточняет, что в семье Никифоряк два инвалида первой группы и десятилетний ребёнок. Она не раз обращалась к властям и в ответ слышала лишь обещания. Руководительница регионального отделения "Общенародного фронта" Людмила Каппушева в комментариях под видеообращением Никифоряк сообщила, что "вопрос взят на контроль в правительстве" и что "дрова скоро будут".
- Дрова взамен мобилизованных обещали также в Карелии и Бурятии. В Туве предлагали живого барана, уголь, муку, картофель и капусту, а в Сахалинской области – пять килограммов рыбы.
- В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что мобилизация россиян на войну в Украине закончена. При этом указ об окончании мобилизации Путин не подписывал. Ранее в ответ на депутатский запрос администрация президента подтвердила, что указ о мобилизации продолжает действовать.
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