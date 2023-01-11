Журналистка Пономаренко попросила вернуть её в СИЗО – суд отказал

Активистка и корреспондентка издания RusNews Мария Пономаренко попросила суд перевести её в СИЗО из-под домашнего ареста в знак протеста против мобилизации. Об этом Сибирь.Реалии сообщил её адвокат Дмитрий Шитов.

"Она против того, что будут гибнуть люди", – пояснил Шитов. Суд отказался удовлетворить просьбу активистки. Пономаренко обвиняют в распространении фейков о российской армии. По версии следствия, она опубликовала в телеграме пост об обстреле драматического театра в Мариуполе, где укрывались мирные жители.

В апреле журналистку арестовали в Санкт-Петербурге и этапировали в СИЗО Барнаула. В сентябре из-за ухудшения психологического состояния Пономаренко вскрыла себе вены. У неё диагностировано истерическое расстройство личности.

Спустя семь месяцев ареста, в ноябре 2022 года, суд перевёл активистку под домашний арест. По словам Шитова, среди причин такого решения был мотив "гуманного обращения и соблюдения интересов её дочерей".

Издание RusNews уточняет, что суд уже исследовал все материалы дела, сейчас стороны могут дополнить результаты следствия. Следующее заседание назначено на 17 января. Пономаренко грозит до десяти лет лишения свободы.