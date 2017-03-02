Когда Порошенко превратится в Саакашвили. Лорды притормозили брекзит

Доброе утро!

Не знаю, как вы сегодня, а министр иностранных дел Великобритании вчера завтракал в компании Виталия Кличко в пиццерии Veterano, основанной в Киеве бывшими участниками боевых действий на востоке Украины.

Визит Джонсона в Украину совпал с “введением внешнего управления” на украинских предприятиях, находящихся в Донбассе на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях. Часть предприятий остановлены. Компания “Укртелеком”, принадлежащая самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову, прекратила работу в Донбассе. Офисы и оборудование компании захвачены сепаратистами. Поводом для всего этого стала блокада Донбасса украинскими активистами, которую в руководстве Украины не поддерживают.

Вечером на встрече с главами МИД Великобритании и Польши президент Украины Петр Порошенко сказал, что будет требовать расширения санкций в отношении тех, кто "национализировал" украинские предприятии в Донбассе. Он еще раз перечислил последние действия России в отношении этих регионов: признание паспортов “ДНР/ЛНР”, введение этих территорий в рублевую зону и фактическая конфискация находящихся там украинских активов. В российской Госдуме, кстати, допускают возможность признания “ДНР” и “ЛНР” – для этого, по словам председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова, “Порошенко должен превратиться в Саакашвили”.

В Минске меж тем договорились о новом разведении сил в Донбассе – оно должно начаться 7 марта в районе Станицы Луговской.





В России активно борются с сепаратизмом: жительнице Республики Алтай дали полтора года условно за репост некоего текста с призывами отделить Сибирь от России. И с излишней гражданской активностью тоже борются: третий человек в государстве, Валентина Матвиенко высказалась против исключения из Уголовного кодекса “дадинской статьи” (сам он, кстати, прибыл с Алтая в Москву).

Глядя на все это из Лондона, Михаил Ходорковский объяснил в коротком тексте, что нужно делать для бескровного транзита власти в России (спойлер: собраться и поговорить). Свой текст бывший глава ЮКОСа начинает таким диагнозом: “Последнее десятилетие наша власть, скорее инстинктивно, чем обдуманно, занимается системной дебилизацией общества”.

Несколько иллюстраций этого тезиса, из последнего:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сурово осудил пристрастие молодежи к лайкам, а глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал “пустыми” разговоры о роскошной жизни патриарха: уровень его жизни "далек от уровня даже просто очень богатого человека". В какую сторону далек, Легойда не пояснил.

Сын Генпрокурора РФ Игорь Чайка признался в интервью РБК, что отец помогает ему подзатыльниками.

“МК” сначала напечатал, а потом удалил заметку о том, что глава Верховного суда России председательствовал на процессе, в результате которого отец Зои Световой отправился в пятилетнюю ссылку. (Деятели культуры, кстати, поддержали Зою Светову – присоединиться к ним можно тут).

Палата лордов британского парламента слегка притормозила брекзит. Лорды проголосовали за внесение в билль о брекзите поправку, обязывающую правительство гарантировать права граждан ЕС, проживающих на территории Великобритании, после того как страна перестанет быть частью Евросоюза. Теперь закон вернется в Палату общин. Правительство разочаровано решением лордов.

Кандидат в президенты Франции от правоцентристов Франсуа Фийон и его жена получили повестки в суд (на 15 марта), где им должны предъявить обвинения. Фийон сказал, что это не повод выходить из президентской гонки. Другого кандидата, Марин Ле Пен сегодня могут лишить депутатской неприкосновенности: об этом Европарламент просит прокуратура Нанта, расследующая дело о картинках с бойцами ИГ, которые Ле Пен размещала у себя в твиттере.

Что до ИГ, то сирийские правительственные войска опять отбили у боевиков этой террористической организации историческую цитадель Пальмиры. Российская авиация, по данным Пентагона, опять бомбила районы сирийской оппозиции (Россия утверждает, что ничего она не бомбила). В то же время ООН не нашла вины России в обстреле гуманитарной колонны в Алеппо в сентябре прошлого года. Белый дом, по данным The Daily Beast, планирует расширить полномочия Пентагона ради ускорения борьбы с ИГ: военные будто бы смогут начинать операции без одобрения администрации.

Президент США Дональд Трамп не подписал, вопреки ожиданиям, новый указ об ограничении иммиграции в США. CNN утверждает, что подписание отложили на несколько дней, чтобы не портить позитивные впечатления от его речи в Конгрессе.

И о спорте. Путин признал провал российской антидопинговой системы, а ВАДА его за это похвалило. Гармония вернулась в мир.

Три ссылки с гармонии (только архитектурной) и начнем:

“Петербург в свое время конструировался как Бразилиа в Бразилии, это была идея продуманного, регулярного города. Туда были призваны западные архитекторы, как примерно как сейчас в Абу-Даби призывают и еще за довольно приличные деньги”. Разговор историка архитектуры Федерики Росси и историка искусства Аркадия Ипполитова о палладианстве в России и об архитектуре как об универсальном тексте искусства, поданный как детектив.

“Чувство вины – это очень хорошо. Оно мучает вас, но при этом прокладывает дорогу в религии и литературе. Все происходит от чувства вины”. Очередное интервью Орахана Памука, лауреата литературной премии “Ясная Поляна”.

“В конце 1941 года двадцатичетырехлетняя Шарлотта Саломон делает довольно странную вещь. Она вдруг уезжает из Вильфранш-сюр-Мер, с виллы на Лазурном берегу, где они гостили с дедушкой и бабушкой”. Глава из готовящейся к печати книги Марии Степановой о семейной истории и механизмах частной и коллективной памяти.

Искренне ваши,

Семь-сорок