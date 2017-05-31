Бог не фраер, епископ Нектарий! Твиттер-баттл за Анну Ярославну

Доброе утро!

"Зовут поучаствовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации", – советуют петербуржцам заботливые городские власти в социальной рекламе, сделанной на деньги этих же самых петербуржцев. QR-код ведет на сайт Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, где пошагово объясняется, что не надо выходить из комнаты и совершать ошибку. (Очередная акция против коррупции намечена на 12 июня).

Но есть и другие методы объяснения: в Казани сторонников Навального посадили на 12 суток, в Краснодаре активистку “Открытой России” обвинили в сотрудничестве с “нежелательной организацией” (до 15 тыс. рублей штрафа, если суд решит, что это так), а сам Навальный вчера весь день судился и сегодня после полудня продолжит судиться с Алишером Усмановым (миллиардера представляет Генрих Падва). Краткое содержание вчерашнего заседания – в этом прекрасном видео. Навальный говорит, что цель тяжбы – удаление из сети фильма ФБК “Он вам не Димон”.

Рамзан Кадыров написал в Telegram, что “президент Франции Макрон, взяв с собой Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую республику”. Этому “приглашению” предшествует длинная цитата из монолога Чацкого про французика из Бордо, а какую истину надо искать в Грозном, Кадыров не говорит. Но большинство интерпретаторов мысли чеченского лидера считает, что речь идет о преследованиях геев в Чечне. (Это Кадырову еще не рассказали о международном инстаграм-флешмобе, а то бы он и его участников позвал в Чечню.) Российский омбудсмен, д.ф.н. Татьяна Москалькова мыслит так: раз гомосексуалы из Чечни не обращались к государству российскому с просьбой о защите, значит, никто их там не преследует. В Петербурге, где тоже никто никого не преследует, убийце журналиста Дмитрия Циликина дали 8,5 лет. Суд шел в закрытом режиме, уголовное дело так и не было переквалифицировано на "убийство по мотивам ненависти или вражды", хотя сам осужденный называл себя “чистильщиком”.





Автора закона о запрете гей-пропаганды пожурили в Госдуме за фоточку на фоне черного флага с греческой надписью “Православие или смерть”, Милонов фотографию убрал. Ранее координатора “Открытой России” в Чувашии суд оштрафовал за репост фотографии Милонова в майке с надписью того же содержания, а потом оштрафовал еще раз за репост новости о штрафе за репост фотографии с Милоновым. Но это ничего: вот создадут в Госдуме совет блогеров, и перегибам на местах придет конец. Хотя, конечно, могут сказать, что это стандартная мировая практика: в Швейцарии суд оштрафовал человека за лайк под фейсбучным постом.

Губернатор Орловской области отчитал местных журналистов, написавших, что епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий ездит на “Тойоте” за 6 млн рублей с номерами областного правительства. “Бог не фраер, – сказал губернатор. – Он все видит”.

Число жертв урагана в Москве выросло до 16, более 170 человек пострадали. МЧС, по сведениям “Ведомостей”, начало рассылать оповещения уже после того, как появились первые жертвы. Вот поучительный материал о том, как работает эта система (спойлер: через Федеральное автономное учреждение "Информационный центр Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей").

В Тбилиси похитили азербайджанского журналиста-расследователя Афгана Мухтарлы и привезли его в Баку (он занимался коррупцией в семье Ильхама Алиева и два года назад бежал в Грузию). Жена журналиста уверена, что спецслужбы двух стран сотрудничали, а Amnesty International опасается, что ничего хорошего Мухтарлы на родине не ждет.

Сенат Нидерландов одобрил ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Теперь соглашение будет ратифицировано в Брюсселе. Требование киевского Евромайдана таким образом удовлетворено, не прошло и четырех лет. Поздравляя украинцев, президент Порошенко обвинил (укр.) Россию в попытках “напакостить Украине на каждом шагу” и “выкрасть” Анну Ярославну из украинской истории. Анну Ярославну, королеву Франции, вчера весь день отбирали друг у друга англоязычные твиттер-аккаунты России и Украины. А все потому что Путин сказал в Париже, что на французском троне когда-то была “русская”.

Президент США, тоже в твиттере, обвинил Германию в недостаточном финансировании НАТО и создании торгового дефицита с США. Но в этой драме уже не одно действие, все они кратко описаны тут. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, правда, говорит, что отношения у Трампа с Меркель “fairly unbelievable”.

И только Путин знает, в чем у Трампа на самом деле проблемы. В интервью Le Figaro российский президент сказал, что “американская бюрократия” саботирует перемены. Сам Трамп считает (англ.), что в России уже смеются над американской прессой, обсуждающей возможные связи команды Трампа с Россией. CNN со ссылкой на ветеранов спецслужб утверждает, что во время прошлогодней президентской кампании представители России вели разговоры о том, что у них есть компромат на Трампа и членов его штаба. Источники опять анонимные. Личный адвокат президента США Майкл Коэн отказался давать показания комиссиям Конгресса США, расследующим возможное вмешательство России в американский избирательный процесс.

Суд в Праге принял соломоново решение в связи с задержанным в ноябре по запросу США “русским хакером” Никулиным (Россия направила запрос об его экстрадиции уже после ареста). Оба запроса удовлетворены. Можно выдавать. И в Россию, и в США.

И о театре. Изабель Юппер обратилась к Путину с просьбой оставить в покое Кирилла Серебренникова. Бывший главбух “Седьмой студии” Нина Масляева, которая сидит в изоляторе на Петровке 38 в ожидании перевода в СИЗО, как раз сожалеет, что она не Серебренников и никакая Юппер за нее не вступится. Масляеву в изоляторе навестила член ОНК Когершын Сагиева, почитайте.

Первая из трех ссылок сегодня тоже о человеке, за которого мало вступаются:

1 июня в Петрозаводске начнется суд над краеведом Юрием Дмитриевым. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии, но суть, похоже, в том, что он надоел ФСБ своей деятельностью по увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий. Прочитайте эту историю.

В “Новом издательстве” вышла книга Джеймса Скотта “Искусство быть неподвластным” – исследование Зомии, необычной территории в Юго-Восточной Азии, население которой столетиями сопротивлялось государственному контролю. Тут об этой книге хорошо рассказано.

Косово – не такая уж необычная территория, но почитайте вот это интервью с Юсуфом Буджови, писателем из Приштины, и вы поймете, что ничего ни о Косово, ни об Албании на самом деле не знаете.

Искренне ваши,

Семь-сорок