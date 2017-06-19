Минивэн наехал на группу пешеходов в Лондоне. Ненужные страдания лобстеров

Доброе утро!

Сегодня ночью на севере Лондона минивэн въехал в группу людей на тротуаре. Они возвращались домой из близлежащей мечети. Есть пострадавшие, один человек задержан. Власти пока не комментировали природу случившегося.

Полиция Лондона объявила, что по последним данным жертвами пожара в многоэтажке Grenfell Tower стали 58 человек. Пожар – вернее, реакция на него премьер-министра Великобритании – вызвала возмущение, которое выплеснулось в сеть в виде хэштега #WriteMaysResignationSpeech (напиши для Мэй речь об отставке). Из-за пожара были отложены переговоры о создании коалиции между тори и североирландскими юнионистами, в связи с чем перенесена на два дня (с сегодня на среду) и речь королевы в парламенте. Переговоры по брекзиту, тем не менее, начинаются, как и планировалось, сегодня.

Второй тур парламентских выборов во Франции, прошедший при рекордно низкой за последние 10 лет явке, подтвердил победу движения президента Макрона “Вперед, республика!”. Оно получает абсолютное большинство в Национальном собрании. Депутатом стала Марин Ле Пен – при том, что ее движение “Национальный фронт” получает 6-8 мест.

В Португалии объявлен трехдневный траур: жертвами лесных пожаров стали не менее 60 человек, столько же пострадали. Страны ЕС направляют туда свои специализированные самолеты, потому что местные пожарные не справляются.

В Киеве в воскресенье прошел гей-парад, в котором приняли участие четыре тысячи человек. Но полицейских все равно было больше. В субботу суд в Киеве арестовал Ярослава Тарасенко, который предположительно привез киллера на место убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Генпрокуратура Украины обратилась к России с просьбой об экстрадиции бывшего командира киевского “Беркута” Сергея Кусюка, замеченного среди сотрудников Росгвардии, руководивших разгоном акции 12 июня на Тверской улице в Москве.

Что плавно переносит нас в Россию, где продолжается давление на гражданских активистов. В субботу в Москве задержали восемь человек, стоявших в пикетах в поддержку арестованных за участие в акции 12 июня (потом отпустили просто так). В Петербурге члена группы помощи задержанным на акции 12 июня задержали за переход улицы в неположенном месте. Нашли еще одно подтверждение сообщения правозащитников о наличии в здании Мосгорсуда особого помещения для пыток: там якобы целый день продержали арестованного на 10 суток за участие в акции на Тверской Ореста Черчесова. Очень интересный отчет задержанного на Марсовом поле Ивана Овсянникова, который провел под арестом пять суток, можно почитать тут.





Партия ПАРНАС выдвинула мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на пост губернатора Свердловской области. Это было сделано потому, что не состоялось выдвижение Ройзмана от “Яблока” (предположительно, из-за давления местных властей на главу свердловского отделения). Сегодня вопросом Ройзмана будет заниматься федеральное бюро “Яблока”.

Власти Москвы обнародовали результаты голосования по реновации: от сноса отказался каждый десятый дом.

Международная коалиция под руководством США сбила самолет сирийских ВВС неподалеку от Ракки. Сирийское командование возмущено, потому что по его версии самолет бомбил террористов, коалиция заявила, что он сбросил бомбы рядом с бойцами “Сил демократической Сирии”, которые являются партнерами коалиции.

В результате столкновения американского эсминца с филиппинским контейнеровозом в Японском море погибли семь американских военных.

В пятницу президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что находится под расследованием в связи с его предполагаемой попыткой воспрепятствовать расследованию связей его окружения с Россией. В воскресенье адвокат Трампа объяснил, что все неправильно поняли президентский твит: это было не утверждение, а реакция на публикацию в Washington Post, где утверждалось, что расследование ведется. CNN тем временем пишет, что похищенные из российского бюджета деньги, судьбу которых отследил Сергей Магнитский, в итоге пошли на финансирование сирийской фирмы, занимающейся разработкой неконвенционального оружия.

Закончим двумя новостями о ненужных страданиях. На юго-западе Франции в ходе боя погиб испанский матадор Иван Фандино – испанская королевская семья, премьер-министр и министр культуры выразили глубокое сожаление. В Италии Кассационный суд запретил ресторанам держать лобстеров на льду перед приготовлением, чтобы не причинять ненужные страдания все еще живым существам.

В трех ссылках сегодня две – тоже о ненужных страданиях.

Татьяна Шишкова разбирает контекст появления постановления о журналах “Звезда” и “Ленинград”, принесшего много ненужных страданий Анне Ахматовой и Михаилу Зощенко, и приходит к выводу, что оно было ответом на западные публикации об упадке советской культуры. Нашли упадок и поборолись с ним. Очень любопытно.

Здесь – отрывок из книги итальянского публициста Франко “Бифо” Берарди “Новые герои: массовые убийцы и самоубийцы”. Он пытается понять, зачем летом 2012 года молодой американец расстрелял посетителей кинотеатра в городе Аврора, штат Колорода, и зачем они вообще это делают.

Национализм и космополитизм. О тесной связанности первого с культурой русского модернизма рассуждает в интервью Ирина Шевеленко (отрывок из ее книги на эту тему мы как-то уже давали в Трех ссылках). Космополитизму посвящена глава из книги Бернарда Яка “Национализм и моральная психология сообщества”.

Искренне ваши,

Семь-сорок