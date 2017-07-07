Возвращение Навального

Российский оппозиционный политик, глава "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный 7 июля выходит на свободу из спецприемника, в котором отбывал 25 суток административного ареста. Накануне его освобождения сразу в нескольких его предвыборных штабах правоохранительные органы провели "следственные действия", изъяты техника и агитационные материалы. В Москве после визита следователей был госпитализирован волонтер Александр Туровский, которого, как утверждают активисты, во время обыска избили сотрудники Росгвардии. Соратники Алексея Навального связывают это давление с масштабной уличной агитационной кампанией "Большой субботник", которая запланирована на ближайшие выходные.

Радио Свобода будет вести прямую видеотрансляцию от спецприемника после 13.00 мск.

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Полиция задержала Алексея Навального 12 июня в подъезде собственного дома, еще до начала несогласованной с властями акции в центре Москвы. По версии правоохранительных органов, Навальный разместил в интернете призывы "переместиться с проспекта Сахарова", где мероприятие было согласовано с мэрией Москвы, "на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции".

11 июня Навальный в своем блоге действительно опубликовал заявление, в котором отказался проводить акцию на проспекте Академика Сахарова из-за невозможности договориться с мэрией по звуковому оборудованию. Политик предложил своим сторонникам выйти на Тверскую улицу, где в тот день проходили празднования по случаю Дня России. Мэрия назвала этот призыв "провокацией". Более 700 человек из пришедших на Тверскую были задержаны. Правозащитники обвинили полицию в чрезмерной жестокости.

Вечером 12 июня Симоновский суд Москвы назначил Алексею Навальному 30 суток административного ареста – за "неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия" (в конце марта он уже отсидел 15 суток по той же статье), а спустя несколько дней Московский городской суд после апелляционной жалобы снизил ему наказание до 25 суток.

К освобождению Алексея Навального его сторонники подготовили масштабную агитационную кампанию: 8 и 9 июля более 50 штабов политика проведут акцию "Большой субботник", во время которой волонтеры на улицах будут рассказывать жителям городов о президентской программе политика.

Это, очевидно, попытка дестабилизировать работу штаба и сорвать большой агитационный уикенд

Именно с этими планами коллеги Алексея Навального связывают вмешательство правоохранительных органов в работу сразу нескольких предвыборных штабов на этой неделе.

В четверг 6 июля полиция и представители ЧОПа заблокировали работу московского штаба Алексея Навального из-за следственных действий. Ночью на дверях срезали и сменили замки, на окнах – появились решетки. Сотрудников весь день не пускали в офис. Волонтера Александра Туровского, который дежурил ночью в штабе, увезли в неизвестном направлении. Позднее выяснилось, что он в отделении полиции и ему предъявили обвинения по статье 19.3 КОАП – "Сопротивление законным требованиям сотрудников полиции". Из Замоскворецского суда, куда его доставили сначала, Туровского увезли в больницу – при задержании его избили.

В московском штабе Алексея Навального изъята вся техника и агитационные материалы, однако это не помешало волонтерам организовать "мобильный офис" прямо на улице – в арке рядом со входом в здание. По их словам, планы по агитационной кампании в выходные дни не изменятся.

– Произошел силовой захват помещения, которое принадлежит нам по договору, – рассказывает заместитель координатора московского штаба Виталий Серуканов. – Мы все оплатили, и имеем правовые основания тут находиться. Помещение забаррикадировано, в нем – неизвестные люди не в форме сотрудников полиции, мы не можем туда попасть. Вся наша техника пропала, весь агитационный материал, который мы планировали раздавать во время большого агитационного уикенда, тоже пропал. Это, очевидно, попытка дестабилизировать работу штаба и сорвать большой агитационный уикенд. У нас уже было сформировано 160 агитационных точек, были координаторы, мы сформировали на них агитационные пакеты. Все это пропало. Но мы продолжаем набор координаторов и будем проводить большой агитационный уикенд, что бы ни произошло.

Сотрудники полиции заявили, что штаб Алексея Навального заблокирован из-за уголовного дела о самоуправстве. Собственник здания – компания "Балчуг Эстейт" обвинила арендатора ООО "Паритет МГ" в нарушении условий договора аренды. Штаб Навального занимает помещение по договору субаренды. Другие субарендаторы также рассказали журналистам, что уже больше месяца не могут попасть в свои офисы.

Кроме этого, как сообщил глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, полицейские "проводят следственные действия неизвестного характера" на складе федерального штаба, где хранятся остатки тиража газеты оппозиционера. В Калуге полицейские прибыли на склад логистической компании, где также находятся агитационные материалы Навального. В десятках городов, в том числе в Иваново, Барнауле, Нижнем Новгороде и Оренбурге сторонникам оппозиционера не выдают направленные им экземпляры газеты.​

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э") провели обыск и в штабе Алексея Навального в Вологде. Они искали материалы, содержащие "клевету и оскорбления в отношении представителей органов власти, а также призывы к грубым нарушениям общественного порядка".

В среду обыск прошел в штабе в Новосибирске. Сотрудники правоохранительных органов изъяли около 350 тысяч экземпляров газеты в поддержку политика и все агитационные листовки. Во вторник полиция обыскала штаб оппозиционера в Орле. У активистов искали экстремистские материалы.

В декабре прошлого года Алексей Навальный заявил, что намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открылись уже почти 60 штабов политика, его выдвижение поддержали более полумиллиона человек. Сторонники Навального столкнулись с угрозами и давлением. На самого оппозиционера в конце апреля было совершено нападение – его облили зеленкой, он получил химический ожог глаза. В Центральной избирательной комиссии заявили, что Навальный не может баллотироваться в президенты, так как имеет непогашенную судимость. В феврале при повторном судебном разбирательстве "дела Кировлеса" оппозиционер был приговорен к пяти годам условно.