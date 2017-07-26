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7:40

Пройти досмотр в метро и взвесить пальто перед вылетом

Все, что нужно знать рано утром 26 июля

Доброе утро!

Привет из Петербурга, где на четырех минимально загруженных станциях метро проводят эксперимент по тотальному досмотру пассажиров (как на входе в российские аэропорты).

“В проводимых мероприятиях нет никакого скрытого смысла! Это требования антитеррористической защищенности транспорта. В случае распространения повышенных мер досмотра на все станции нормальная эксплуатационная деятельность метрополитена будет осложнена”, – сказал “Фонтанке” начальник петербургского метро Владимир Гарюгин. Необходимость досмотра проистекает из постановления правительства от 5 апреля, метро начало проверки после многочисленных претензий Ространснадзора. Проезд в московских пригородных электричках Ространснадзор тоже считает опасным. Сидите дома.

И невозвратные билеты на самолеты не покупайте: история с законом об отмене бесплатного багажа и новыми правилами Минтранса о провозе бесплатной ручной клади, судя по всему, закончилась необходимостью взвешивать верхнюю одежду вместе с содержимым ее карманов. Совет федерации закон про багаж одобрил – как и запрет анонимайзеров и регулирование допуска к мессенджерам.

Сторонников Навального продолжают прессовать – на этот раз в Кемерове и в Челябинске. Сам Навальный отчитался о финансовой стороне своей деятельности: за семь месяцев его кампания собрала 98 млн рублей частных пожертвований.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить шесть тысяч евро Темирлану Эскерханову, осужденному по делу об убийстве Бориса Немцова, – за жестокое обращение. А к содержащемуся в украинском СИЗО ефрейтору Виктору Агееву Служба безопасности Украины не допустила российских консулов (сообщает “Новая газета”).

Украинско-американский сюжет стал вдруг значительно интереснее, чем украино-российский. Президент США Дональд Трамп поутру (в твиттере, как водится) обвинил Украину в попытках саботировать его кампанию и поддержке Хиллари Клинтон. Украина все обвинения отвергла, но что имел в виду Трамп, не ясно.

Возможно, твит как-то связан с Полом Манафортом, в прошлом имевшем связи с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, а затем некоторое время возглавлявшим предвыборную кампанию Трампа. Вчера Манафорт разговаривал с сотрудниками комитета по разведке Сената США о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года. Сегодня он и Дональд Трамп-младший, тоже участвовавший в этой встрече, предстанут перед юридическим комитетом Сената. Все это в рамках расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы.

На фоне всего этого спецпредставитель США по Украине Курт Волкер говорит о возможных поставках Украине американского оружия – ради скорейшего завершения конфликта на востоке страны, а Конгресс США принимает пакет санкций против России (вкупе с Ираном и Северной Кореей). В обосновании расширения санкций указано – наряду с аннексией Крыма и войной в Донбассе – вмешательство российских хакеров в американскую президентскую кампанию. Скорее всего, Дональд Трамп подпишет этот закон, хотя и он и недоволен содержащимся в нем положении о невозможности отмены этих санкций президентским указом в обход Конгресса США.

Турция купила у России зенитно-ракетные комплексы С-400 – несмотря на заявление Пентагона о том, что они никогда не будут совместимы с системами НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законов о судебной реформе, а на два остальные наложил вето. Теперь министр юстиции сможет назначать судей без согласования с судебными властями.

Все три ссылки сегодня – за скудостью текущих событий – будут про грубую реальность:

  • Вера Шенгелия изучила жизнь в российских психоневрологических интернатах – и рассказывает, как чиновники и бизнесмены используют жителей интернатов, чтобы получать квартиры и миллиарды рублей из госбюджета.
  • Корреспондент “Новой газеты” Елена Милашина, плотно следящая за происходящим в Чечне, объясняет в интервью, как устроена ее работа и что должно произойти, чтобы ситуация в республике переменилась к лучшему.
  • И о языкознании. Здесь рассказ петербургского филолога-германиста Константина Азадовского, который в 1980-е два года провел на Колыме (по обвинению в хранении анаши), а потом 20 лет изучал историю своего дела и добивался признания себя и своей жены осужденными по политическим мотивам. А здесь история переводчика с русского на сербо-хорватский Анание Нино Никича, которого в Черногории считают одним из ключевых участников провалившегося осенью прошлого года государственного переворота. Учите языки, и жизнь никогда не будет скучной!

Искренне ваши,
Семь-сорок

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