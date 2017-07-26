Пройти досмотр в метро и взвесить пальто перед вылетом

Доброе утро!

Привет из Петербурга, где на четырех минимально загруженных станциях метро проводят эксперимент по тотальному досмотру пассажиров (как на входе в российские аэропорты).

“В проводимых мероприятиях нет никакого скрытого смысла! Это требования антитеррористической защищенности транспорта. В случае распространения повышенных мер досмотра на все станции нормальная эксплуатационная деятельность метрополитена будет осложнена”, – сказал “Фонтанке” начальник петербургского метро Владимир Гарюгин. Необходимость досмотра проистекает из постановления правительства от 5 апреля, метро начало проверки после многочисленных претензий Ространснадзора. Проезд в московских пригородных электричках Ространснадзор тоже считает опасным. Сидите дома.

И невозвратные билеты на самолеты не покупайте: история с законом об отмене бесплатного багажа и новыми правилами Минтранса о провозе бесплатной ручной клади, судя по всему, закончилась необходимостью взвешивать верхнюю одежду вместе с содержимым ее карманов. Совет федерации закон про багаж одобрил – как и запрет анонимайзеров и регулирование допуска к мессенджерам.

Сторонников Навального продолжают прессовать – на этот раз в Кемерове и в Челябинске. Сам Навальный отчитался о финансовой стороне своей деятельности: за семь месяцев его кампания собрала 98 млн рублей частных пожертвований.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить шесть тысяч евро Темирлану Эскерханову, осужденному по делу об убийстве Бориса Немцова, – за жестокое обращение. А к содержащемуся в украинском СИЗО ефрейтору Виктору Агееву Служба безопасности Украины не допустила российских консулов (сообщает “Новая газета”).

Украинско-американский сюжет стал вдруг значительно интереснее, чем украино-российский. Президент США Дональд Трамп поутру (в твиттере, как водится) обвинил Украину в попытках саботировать его кампанию и поддержке Хиллари Клинтон. Украина все обвинения отвергла, но что имел в виду Трамп, не ясно.

Возможно, твит как-то связан с Полом Манафортом, в прошлом имевшем связи с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, а затем некоторое время возглавлявшим предвыборную кампанию Трампа. Вчера Манафорт разговаривал с сотрудниками комитета по разведке Сената США о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года. Сегодня он и Дональд Трамп-младший, тоже участвовавший в этой встрече, предстанут перед юридическим комитетом Сената. Все это в рамках расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы.

На фоне всего этого спецпредставитель США по Украине Курт Волкер говорит о возможных поставках Украине американского оружия – ради скорейшего завершения конфликта на востоке страны, а Конгресс США принимает пакет санкций против России (вкупе с Ираном и Северной Кореей). В обосновании расширения санкций указано – наряду с аннексией Крыма и войной в Донбассе – вмешательство российских хакеров в американскую президентскую кампанию. Скорее всего, Дональд Трамп подпишет этот закон, хотя и он и недоволен содержащимся в нем положении о невозможности отмены этих санкций президентским указом в обход Конгресса США.

Турция купила у России зенитно-ракетные комплексы С-400 – несмотря на заявление Пентагона о том, что они никогда не будут совместимы с системами НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законов о судебной реформе, а на два остальные наложил вето. Теперь министр юстиции сможет назначать судей без согласования с судебными властями.

Все три ссылки сегодня – за скудостью текущих событий – будут про грубую реальность:

Вера Шенгелия изучила жизнь в российских психоневрологических интернатах – и рассказывает, как чиновники и бизнесмены используют жителей интернатов, чтобы получать квартиры и миллиарды рублей из госбюджета.

Корреспондент “Новой газеты” Елена Милашина, плотно следящая за происходящим в Чечне, объясняет в интервью, как устроена ее работа и что должно произойти, чтобы ситуация в республике переменилась к лучшему.

И о языкознании. Здесь рассказ петербургского филолога-германиста Константина Азадовского, который в 1980-е два года провел на Колыме (по обвинению в хранении анаши), а потом 20 лет изучал историю своего дела и добивался признания себя и своей жены осужденными по политическим мотивам. А здесь история переводчика с русского на сербо-хорватский Анание Нино Никича, которого в Черногории считают одним из ключевых участников провалившегося осенью прошлого года государственного переворота. Учите языки, и жизнь никогда не будет скучной!

Искренне ваши,

Семь-сорок

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