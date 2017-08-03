“Надежде – конец” и российско-молдавская конференция в Тегеране

Доброе утро!

1 августа была 73-я годовщина Варшавского восстания, а 2 августа варшавская “Легия” играла с казахстанской “Астаной” в квалификации Лиги Чемпионов.

Осталось дождаться, когда фанаты “Зенита” вывесят баннер с замерзшими трупами на ленинградской улице, и выражение “кошмар истории” станет понятно даже тем, кто не читал Джойса.

Прямого эфира, в котором пьяный ВДВшник бьет корреспондента НТВ, мы уже дождались. Заведено даже уголовное дело.

Но главная новость все же в том, что “надежде – конец”. Так прокомментировал российский премьер Дмитрий Медведев подписание Дональдом Трампом закона о новых санкциях в отношении России. Трамп, впрочем, подписал этот закон с оговорками – здесь полный текст его заявления по-русски. Президент США посетовал, что Конгресс отбирает причитающиеся ему по конституции внешнеполитические полномочия и, сославшись на успех своего бизнеса, заявил, что он умеет договариваться с партнерами лучше, чем Конгресс. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси даже усомнилась в том, что Белый дом вообще намерен исполнять этот закон. В чем суть новых санкций, объясняется тут.

Вице-президент США Майк Пенс, находящийся в Черногории, обвинил Россию в попытках дестабилизировать Балканы. Молдова, хоть она и не на Балканах, мыслит в том же направлении: российский премьер Дмитрий Рогозин официально объявлен там персоной нон грата. Песков сказал, что это “абсолютно неприемлемо”. Президент Молдовы Игорь Додон согласен скорее с Песковым, чем с собственным МИДом: в пятницу он встретится с Рогозиным в Тегеране.





Корреспондента “Новой газеты” Али Феруза по дороге в центр временного содержания для иностранцев избили конвоиры. Во вторник поздно вечером суд вынес постановление о его депортации из России, после чего Феруз, по словам адвоката, попытался покончить с собой. “Новая газета” обратилась к Путину с требованием не передавать Феруза в Узбекистан, где его могут ждать преследования со стороны властей, а позволить ему выехать в третью страну.

История с тем же сюжетом, только про Беларусь: активист “Яблока” Владимир Егоров бежал в Беларусь от преследования российских властей (дело о призывах к экстремизму в соцсетях), там его задержали на двое суток за нецензурную брань, после чего передали в Россию. Об этом тоже рассказывает его адвокат.

Алексей Навальный, глава его штаба Леонид Волков и сотрудник ФБК Николай Ляскин ни от кого не скрываются, но их вызвали в полицию для составления протоколов о повторном нарушении правил проведения митинга. О каком митинге идет речь, никто не знает, но могут опять посадить на 30 суток. В Казани волонтеру штаба Навального дали 15 суток – за то, что раздавал листовки. Зато в Петербурге – аттракцион невиданной щедрости: прокуратура требует наказать (дисциплинарно) полицейских за то, что слишком долго держали в отделениях задержанных на акции 26 марта. Общественная наблюдательная комиссия, правда, требовала привлечь полицию к уголовной ответственности, но.

Еще о госкоммуникациях.

Петербургский метрополитен продемонстрировал Ространснадзору, что тотальный досмотр пассажиров невозможен. Ространснадзор сказал, что в СПб неправильно досматривают, и предложил брать пример с Москвы.

Появилось много вопросов к перестрелке в Мособлсуде с членами “банды ГТА”. Не было ли это все внесудебной расправой? Первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов сказал, что нет. Потому что “для внесудебной расправы над преступниками можно было найти более простой способ, а не такой изощренный”.

Reuters сообщает, что с начала года в Сирии погибли 40 российских военнослужащих и бойцов частных военных компаний. Представитель российского военного ведомства прокомментировал так: "Минобороны России известно, кто является заказчиком этой публикации Рейтер и "помогал" ее готовить. Поэтому специально для "русской" редакции Рейтер поясняем. Никаких якобы "тайных" захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет".

В Абхазии произошел взрыв на складе боеприпасов, пострадали больше 50 человек, в том числе 20 россиян. Но есть и другие причины, по которым российские туристы разлюбили там отдыхать. В Кыргызстане шесть членов оппозиционного движения "Народный парламент" получили до 14 лет за попытку госпереворота (суд шел в закрытом режиме). А президент Туркменистана лично учил военных стрелять и метать ножи.

Муж королевы Великобритании принц Филипп принял парад морской пехоты у Букингемского дворца и официально вышел на пенсию. Впрочем, сопровождать королеву он по-прежнему может.

Три ссылки сегодня очень ученые:

Хороший разговор с византистом Сергеем Ивановым о книжках, научных интересах и собственно самой Византии.

Отрывок из книжки, номинированной на премию “Просветитель”. Вадим Махов, “Счастливый клевер человечества: Всеобщая история открытий, технологий, конкуренции и богатства” - о том, как технологии меняют смысл работы и богатства.

“Поклонники богини Чанди приводят к ее храму козла, чтобы тот прошел очищение. Жрец поливает его освященной водой, вознося молитвы богине, затем преподносит ему цветы, благовония, воду и рис”. Козла в итоге зарубят специальным намоленным мечом, а культурный антрополог Паскаль Буайе объяснит вам генезис религии и ее нынешние функции.

Искренне ваши,

Семь-сорок