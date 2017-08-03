“Надежде – конец” и российско-молдавская конференция в Тегеране

Все, что нужно знать рано утром 3 августа
Доброе утро!
1 августа была 73-я годовщина Варшавского восстания, а 2 августа варшавская “Легия” играла с казахстанской “Астаной” в квалификации Лиги Чемпионов.
Осталось дождаться, когда фанаты “Зенита” вывесят баннер с замерзшими трупами на ленинградской улице, и выражение “кошмар истории” станет понятно даже тем, кто не читал Джойса.
Прямого эфира, в котором пьяный ВДВшник бьет корреспондента НТВ, мы уже дождались. Заведено даже уголовное дело.
Но главная новость все же в том, что “надежде – конец”. Так прокомментировал российский премьер Дмитрий Медведев подписание Дональдом Трампом закона о новых санкциях в отношении России. Трамп, впрочем, подписал этот закон с оговорками – здесь полный текст его заявления по-русски. Президент США посетовал, что Конгресс отбирает причитающиеся ему по конституции внешнеполитические полномочия и, сославшись на успех своего бизнеса, заявил, что он умеет договариваться с партнерами лучше, чем Конгресс. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси даже усомнилась в том, что Белый дом вообще намерен исполнять этот закон. В чем суть новых санкций, объясняется тут.
Вице-президент США Майк Пенс, находящийся в Черногории, обвинил Россию в попытках дестабилизировать Балканы. Молдова, хоть она и не на Балканах, мыслит в том же направлении: российский премьер Дмитрий Рогозин официально объявлен там персоной нон грата. Песков сказал, что это “абсолютно неприемлемо”. Президент Молдовы Игорь Додон согласен скорее с Песковым, чем с собственным МИДом: в пятницу он встретится с Рогозиным в Тегеране.
Корреспондента “Новой газеты” Али Феруза по дороге в центр временного содержания для иностранцев избили конвоиры. Во вторник поздно вечером суд вынес постановление о его депортации из России, после чего Феруз, по словам адвоката, попытался покончить с собой. “Новая газета” обратилась к Путину с требованием не передавать Феруза в Узбекистан, где его могут ждать преследования со стороны властей, а позволить ему выехать в третью страну.
История с тем же сюжетом, только про Беларусь: активист “Яблока” Владимир Егоров бежал в Беларусь от преследования российских властей (дело о призывах к экстремизму в соцсетях), там его задержали на двое суток за нецензурную брань, после чего передали в Россию. Об этом тоже рассказывает его адвокат.
Алексей Навальный, глава его штаба Леонид Волков и сотрудник ФБК Николай Ляскин ни от кого не скрываются, но их вызвали в полицию для составления протоколов о повторном нарушении правил проведения митинга. О каком митинге идет речь, никто не знает, но могут опять посадить на 30 суток. В Казани волонтеру штаба Навального дали 15 суток – за то, что раздавал листовки. Зато в Петербурге – аттракцион невиданной щедрости: прокуратура требует наказать (дисциплинарно) полицейских за то, что слишком долго держали в отделениях задержанных на акции 26 марта. Общественная наблюдательная комиссия, правда, требовала привлечь полицию к уголовной ответственности, но.
Еще о госкоммуникациях.
В Абхазии произошел взрыв на складе боеприпасов, пострадали больше 50 человек, в том числе 20 россиян. Но есть и другие причины, по которым российские туристы разлюбили там отдыхать. В Кыргызстане шесть членов оппозиционного движения "Народный парламент" получили до 14 лет за попытку госпереворота (суд шел в закрытом режиме). А президент Туркменистана лично учил военных стрелять и метать ножи.
Муж королевы Великобритании принц Филипп принял парад морской пехоты у Букингемского дворца и официально вышел на пенсию. Впрочем, сопровождать королеву он по-прежнему может.
Три ссылки сегодня очень ученые:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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