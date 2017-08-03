Скрытая форма публичного мероприятия

Доброе утро!

Президент США Дональд Трамп признал (как водится, в твиттере), что отношения России и США находятся на самом низком и опасном уровне. Но винить в этом надо не кого-нибудь там, а конкретно Конгресс США. С этим совершенно согласен глава “Роснефти” Игорь Сечин: “Мне жаль, что Exxon пострадал – ему выписали 2 млн долларов штрафа за общение с нами. То есть санкции начинают работать против тех, кто их вводит. Это позитивно”. Российское посольство в Лондоне тут же проиллюстрировало эту мысль:

Но россияне все равно стали хуже относиться к Трампу, а Сенату США все равно неймется: группа из восьми сенаторов потребовала расследовать нарушение прав человека при строительстве в России стадионов к ЧМ-2018, и если сообщения правозащитников подтвердятся, перенести чемпионат в другую страну. Ранее Amnesty International сообщала, что в СПб на строительстве “Зенит-Арены” забесплатно работали граждане КНДР. КНДР – особая страна, и с 1 сентября США запретили своим гражданам туда ездить.

И последнее про США. Вы уже читали, что там хотят отменить лотерею на получение гринкарты. На самом деле президент США представил законопроект RAISE, который полностью меняет принципы иммиграционной системы. Вот здесь четко и подробно объясняется, что есть сейчас и что станет, если этот законопроект будет принят. И да, большое жюри по делу о вмешательстве России в американские выборы, уже назначено.





В России ничего не происходит, все новости про суды (которые, кстати, Совет по правам человека при Путине (СПЧ) предлагает реформировать).

Хроника судов над Навальным и его соратниками. Их признали виновными в “организации скрытой формы коллективного публичного мероприятия” и приговорили к крупным штрафам. Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков получили по 300 тыс. руб. (это максимум по закону), а координатор московского штаба Николай Ляскин – 250 тысяч. Сегодня ФСИН будет испрашивать у Симоновского районного суда Москвы разрешения продлить Навальному испытательный срок еще на год. В Казани Центр "Э" и ФСБ задержали пресс-секретаря кампании Навального Руслана Шаведдинова, три часа грозили экстремистской статьей 282, но отпустили со словами, что “передадут дело московским коллегам” - и все это из-за того, что Шаведдинов должен был вести программу “Штаб” на ютьюбе взамен сидевшего в суде Волкова. Что же до внесудебных расправ, то “Отряды Путина” опять разгромили штаб Навального в Краснодаре.

и его соратниками. Их признали виновными в “организации скрытой формы коллективного публичного мероприятия” и приговорили к крупным штрафам. Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков получили по 300 тыс. руб. (это максимум по закону), а координатор московского штаба Николай Ляскин – 250 тысяч. Сегодня ФСИН будет испрашивать у Симоновского районного суда Москвы разрешения продлить Навальному испытательный срок еще на год. В Казани Центр "Э" и ФСБ задержали пресс-секретаря кампании Навального Руслана Шаведдинова, три часа грозили экстремистской статьей 282, но отпустили со словами, что “передадут дело московским коллегам” - и все это из-за того, что Шаведдинов должен был вести программу “Штаб” на ютьюбе взамен сидевшего в суде Волкова. Что же до внесудебных расправ, то “Отряды Путина” опять разгромили штаб Навального в Краснодаре. За корреспондента “Новой” Али Феруза вступились СПЧ, "Репортеры без границ" и Amnesty International. В его поддержку прошли акции в Петербурге и Москве, где одного человека задержали. Песков сказал, что все-таки нельзя закрывать глаза на допущенные Ферузом нарушения.

вступились СПЧ, "Репортеры без границ" и Amnesty International. В его поддержку прошли акции в Петербурге и Москве, где одного человека задержали. Песков сказал, что все-таки нельзя закрывать глаза на допущенные Ферузом нарушения. Активист “Яблока” Владимир Егоров , которого власти Беларуси, где он просил политического убежища, передали российским органам, арестован по делу об экстремизме.

, которого власти Беларуси, где он просил политического убежища, передали российским органам, арестован по делу об экстремизме. Человек, напавший на корреспондента НТВ в прямом эфире, получил пять суток.

Инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву, ранее приговоренному к 4,5 годам колонии за разбой (!), милосердно заменили заключение штрафом в 200 тыс. руб.

Еще задержания и допросы, но уже не российские:

В Лас-Вегасе задержали англичанина, который остановил вирус WannaCry , – по обвинению в создании другого вируса (кстати, с кошельков WannaCry кто-то снял все деньги – через три месяца после атаки).

, – по обвинению в создании другого вируса (кстати, с кошельков WannaCry кто-то снял все деньги – через три месяца после атаки). В Польше продолжают допрашивать председателя Евросовета Дональда Туска – по делу о катастрофе польского президентского лайнера над Смоленском в 2010 году. Сторонники Туска, бывшего премьера Польши, считают это политической местью нынешних властей.

Если хочется про спорт, то прочитайте леденящую душу историю венгерского шпажиста Габора Боцко – он уже некоторое время очень складно рассказывает всей Венгрии про засилье мигрантов в Лейпциге: встречают, мол, всех приезжих с мачете в руках. Лейпцигские журналисты стоят на ушах, но найти мигрантов с мачете никак не могут.

В трех ссылках будет литература, искусство Конго и порты Балтики:

Здесь отрывки из ранних дневников Ольги Берггольц, до арестов и блокады. А здесь – занимательный фрагмент переписки Омри Ронена с литературоведом Юрием Щегловым, комментировавшим романы Ильфа и Петрова.

Выставка конголезского искусства в “Гараже” будет работать еще неделю, так что читайте краткую историю Конго в семи картинах, изучайте параллели со знакомой вам живописью, которые провел Валентин Дьяконов, и идите смотреть.

У Клайпеды, Калининграда и Гданьска много общего. Некогда это были три в равной степени процветающих порта на Балтике и все три долгое время находились под властью Пруссии. А как теперь, читайте тут.

Прекрасных вам выходных. Ну или возвышенных.

Искренне ваши,

Семь-сорок