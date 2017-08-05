Главред "Новой газеты" Муратов посетил центр, где содержится Феруз

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов посетил центр временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово, где находится Али Феруз. Муратов сообщил, что встретился с руководством дежурной смены в библиотеке центра и с Худоберди Нурматовым, который сотрудничает с "Новой газетой" под псевдонимом Али Феруз.

Муратов сообщил на сайте "Новой газеты", что условия содержания в центре Али Феруз считает хорошими. "Вместе с ним в помещении находится еще один человек, приблизительно его ровесник. У них нормальные дружеские взаимоотношения. Феруз сказал, что в центре доброжелательный и компетентный персонал, есть библиотека, книги, он много читает и пишет", – сообщил Муратов.

Муратов проинформировал Феруза, что ЕСПЧ в рамках Правила 39 своего регламента запретил Российской Федерации высылать его в Узбекистан до рассмотрения в приоритетном порядке жалобы его защитников в ЕСПЧ. На спине Феруза Муратов увидел огромную гематому багрово-фиолетового цвета, которая в некоторых местах уже начала желтеть. Огромная гематома возникла в результате избиений, которым Феруз подвергся при перевозке из Басманного суда в Центр временного содержания.

Избит Феруз был в машине, где перевозили его и еще полтора десятка задержанных иностранных граждан, сообщает Муратов. "Избит с непонятной агрессией, с личными оскорблениями, руки у Али были при этом скованы за спиной. Сначала конвойный несколько раз прижег его электрошокером, а затем, уже выключенным электрошокером несколько раз сильнейшим образом ударил его в область лопатки с левой стороны. Побои зафиксированы врачами центра временного содержания иностранных граждан", – написал Муратов.

"В результате этих побоев Феруз испытывает сильные сердечные боли, у него повышенное давление, трое суток он нормально не может есть", – написал Муратов и сообщил, что перед руководством центра он ходатайствовал о скорейшем осмотре Феруза и оказании ему медицинской помощи. Отдельно ходатайство об этом в понедельник передаст адвокат Али, сообщает Дмитрий Муратов.