Дырка вместо “гадов” и потоп в Хьюстоне

Доброе утро!

В субботу в Москве прошел согласованный митинг за свободу интернета, в котором приняли участие, по подсчетам организаторов, две тысячи человек, а по подсчетам полиции – тысяча. 17 человек задержали за не соответствующие тематике мероприятия плакаты (типа “Свободу Али Ферузу”), радужный флаг и футболку с надписью “Путин хуже Гитлера”. Из плаката-задника специально обученные полицейские аккуратно вырезали слово “гады”.

Героем выходных в фейсбуке был московский Парк Горького – в субботу стало известно, что 13 августа некие молодые люди избили там другого молодого человека по имени Стас Думкин (будто бы за “неправильный” внешний вид – он был в шляпе и в очках). Думкин после этого впал в кому и 20 августа умер в больнице. Обсуждение крутилось вокруг темы “гопников” и “хипстеров”. В воскресенье Следственный комитет сообщил, что личность нападавшего установлена, а РИА Новости назвали его имя – это будто бы Корней Макаров, сын актера из сериала “Интерны”. То есть как бы не гопник.

В Томске в присутствии мэра города торжественно открыли колонку с водой, а кинопрокатчики подсчитали, что за лето в прокате окупился только один российский фильм, он называется “Бабушка легкого поведения”.





Европейские теракты:

Марш против терроризма в Барселоне собрал около полумиллиона человек. Число жертв теракта выросло до 16-ти – в больнице умерла еще одна пострадавшая, гражданка Германии. В больницах остаются 24 пострадавших, пятеро – в тяжелом состоянии.

собрал около полумиллиона человек. Число жертв теракта выросло до 16-ти – в больнице умерла еще одна пострадавшая, гражданка Германии. В больницах остаются 24 пострадавших, пятеро – в тяжелом состоянии. В пятницу вечером в Брюсселе молодой сомалиец напал с мачете на военнослужащих, он был ранен в перестрелке и умер в больнице. Власти признали нападение терактом, ответственность взяло на себя ИГ. Тогда же в Лондоне у Букингемского дворца мужчина набросился на полицейских с большим ножом, его задержали. Погибших нет.

молодой сомалиец напал с мачете на военнослужащих, он был ранен в перестрелке и умер в больнице. Власти признали нападение терактом, ответственность взяло на себя ИГ. Тогда же у Букингемского дворца мужчина набросился на полицейских с большим ножом, его задержали. Погибших нет. Финская полиция установила настоящее имя нападавшего с ножом в Турку, оно не называется.

Телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына обучают, по данным японской газеты Asahi Shimbun, специалисты из ФСБ. Особый акцент будто бы делается на предотвращение терактов с использованием дронов. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорит, что Вашингтон продолжит “мирное давление” на КНДР – это его реакция на очередной запуск Пхеньяном ракет, на этот раз малого радиуса действия. “Мирное давление” осуществляет и Китай: там министерство торговли объявило о запрете на открытие новых бизнес-проектов с КНДР.

В США – катастрофическое наводнение. Из Хьюстона, штат Техас, эвакуированы до двух тысяч человек, город полностью залит водой, машины плавают, тысячи людей сидят без электричества, спасателям мешает сильный ветер. Официально подтверждены две смерти, но погибших может быть больше. Президент США приедет в Техас во вторник. В пятницу он подписал распоряжение, запрещающее принимать трансгендеров на службу в армию с 1 января 2018 года. Что будет с теми, кто уже служит, пока неясно. Речь идет о 15 с лишним тысяче человек.

В США умер Тоуб Хупер, автор “Техасской резни бензопилой” и других хорроров.

В трех ссылках обойдемся без хорроров.

Здесь можно почитать путеводитель по Лиссабону, составленный Фернандо Пессоа в 20-е годы – заодно можно сравнить, что изменилось в городе за сто лет.

Пыль и упадок. Тут – рассказ об изящной фотовыставке, посвященной пыли (с картинками), здесь – печальная история об упадке французских провинциальных городов.

И два ликбеза. Один – о финансовых рынках, другой – о Мандельштаме.

Искренне ваши,

Семь-сорок