Кейт Бланшет и дрессировщик Запашный разошлись во мнениях

Доброе утро!

"Вторник. Ужинали у Немо. Было вино, икра”…

Немо – это вот этот черный пес. Эммануэль и Брижит Макроны взяли его из приюта в Елисейский дворец. Назван тоже в подражание Жюлю Верну.

“Море полно сюрпризов, некоторые неприятны” – здесь фотографии из Техаса, который как раз столкнулся с такими неприятностями. Число жертв урагана “Харви” возросло до восьми, и это, увы, не окончательные цифры. Теперь “Харви” движется в сторону Луизианы.

От воды – к водоплавающим. Вчера стало известно, что жителя Брянска, участвовавшего в акции “Он вам не Димон” 26 марта, оштрафовали на 10 тыс. рублей с такой формулировкой: “Нес в руках чистящее средство “Туалетный утенок”, демонстрируя его окружающим”. ​Решение суда было вынесено 13 апреля, в мае вышестоящий суд оставил его без изменения, и теперь носитель “Утенка” собирается обжаловать этот вердикт в Европейском суде по правам человека. От адвоката проекта “РосЕвроСуд” пресса и узнала об этом случае.

В Сирии погиб еще один российский военный родом из Оренбурга. Об этом сообщил местный новостной сайт, независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team и “Би-би-си”, которой удалось связаться с родственниками погибшего. В Министерстве обороны России сказали, что никаких потерь среди российских военнослужащих в Сирии не было.

В городе Каспийск в Дагестане неизвестные с ножами набросились на полицейских, двое погибли, один пострадал. Двоих нападавших застрелили. Ответственность за нападение взяло на себя “ИГ” (такое уже было в Дагестане в прошлом году). В другом дагестанском городе, Хасавюрте, проводилась спецоперация, в ходе которой погибли еще двое полицейских.

В Якутии сегодня день траура по восьми горнякам, погибшим на алмазном руднике “Мир”. В Красноярске сгорел частный дом престарелых, три человека погибли. Зато в Казани, должно быть, праздник – жена президента Татарстана Гульсина Минниханова возглавила ежегодный рейтинг Forbes Women.





Суды, приговоры, аресты:

Сегодня будут продлять домашний арест математику Дмитрию Богатову – его хоть и отпустили из СИЗО, но расследование его “экстремистского” оперирования узлом Tor продолжается;

– его хоть и отпустили из СИЗО, но расследование его “экстремистского” оперирования узлом Tor продолжается; “Дело реставраторов” для главы компании “Балтстрой” Дмитрия Сергеева закончилось условным сроком и штрафом – его обвиняли в хищении денег при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве. Но как только приговор был оглашен, в зал суда вошли автоматчики и арестовали Сергеева по другому делу – о злоупотреблениях при строительстве резиденции Путина в Ново-Огарево.

для главы компании “Балтстрой” Дмитрия Сергеева закончилось условным сроком и штрафом – его обвиняли в хищении денег при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве. Но как только приговор был оглашен, в зал суда вошли автоматчики и арестовали Сергеева по другому делу – о злоупотреблениях при строительстве резиденции Путина в Ново-Огарево. Кейт Бланшет, Теодор Курентзис, Эльфрида Елинек и еще 30 деятелей мировой культуры подписали петицию на change.org с требованием освободить Кирилла Серебренникова. А вот тут почитайте комментарии столпов культуры российской – Боярского, Бутмана, Мацуева, а также дрессировщика Запашного. Впечатляет.

Продолжим про Россию на международной арене.

Киев потребовал от Москвы предоставить сведения о местонахождении Станислава Клыха – гражданина Украины , осужденного в России за участие в Первой чеченской войне. (Он вину не признал.) Ранее стало известно, что его перевели из тюрьмы в больницу. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пригрозил России изоляцией в случае “заморозки” конфликта в Донбассе, а Меркель и Макрон призвали Путина и Порошенко активизировать усилия по сохранению там перемирия.

, осужденного в России за участие в Первой чеченской войне. (Он вину не признал.) Ранее стало известно, что его перевели из тюрьмы в больницу. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пригрозил России изоляцией в случае “заморозки” конфликта в Донбассе, а Меркель и Макрон призвали Путина и Порошенко активизировать усилия по сохранению там перемирия. Путин как раз в этот момент рассказывал венгерскому премьеру Обрану “теорию дзюдо”. “Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта”, – подчеркнул российский президент.

Посол США в России Джон Теффт встретился с послом России в США Анатолием Антоновым. Теффт сказал, что приостановка выдачи американских виз россиянам не была актом мести – просто персонала в дипмиссиях не хватает. Представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью “Дождю” назвала увеличение сроков выдачи виз “геноцидом против обычных людей” и сказала, что никто не заставлял США сокращать численность сотрудников – МИД РФ просто “предложил” им это сделать. Истории россиян, которым пришлось поменять планы в связи с происходящим, читайте здесь.

Джон Теффт встретился с послом России в США Анатолием Антоновым. Теффт сказал, что приостановка выдачи американских виз россиянам не была актом мести – просто персонала в дипмиссиях не хватает. Представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью “Дождю” назвала увеличение сроков выдачи виз “геноцидом против обычных людей” и сказала, что никто не заставлял США сокращать численность сотрудников – МИД РФ просто “предложил” им это сделать. Истории россиян, которым пришлось поменять планы в связи с происходящим, читайте здесь. Associated Press утверждает, что юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн писал Пескову с просьбой, чтобы тот посодействовал возведению Trump Tower в Москве. Суть там в сочных цитатах (англ.), но Песков ничего ему ничего не ответил, так что и криминала в этом нет, утверждают юристы Трампа.

КНДР запустила ракету, которая пролетела над территорией Японии, а в Кении запретили полиэтиленовые пакеты. Если вы туда поедете, у вас их отберут в аэропорту.

Три ссылки сегодня начнем с самого главного – с еды:

“Инуиты верят, что души людей и тюленей находятся в постоянной циркуляции в этом и потустороннем мире и поэтому тело инуита не может быть здоровым, если в его крови нет тюленьей крови”. Наконец-то здравый текст о “здоровом питании”.

Теперь две ссылки про Англию. Первая – генеалогия их пристрастия к чаю, вторая – генеалогия их легенды про короля Артура.

И наконец праздник для всех любителей Вагинова – прогулка по Петергофу “Козлиной песни”. Много открытий чудных: “Названия «Бабьегонские высоты», «Бабигонский холм», «Бабий гон», «Бабигон» и даже «Бибигон» Корнея Чуковского восходят к финскому Паппигонту, то есть «пасторскому холму» или «пасторскому приходу»”.

Искренне ваши,

Семь-сорок