Чудеса низкой явки и насильственная смерть великого пророка

Доброе утро!

В воскресенье лишенному украинского гражданства Михаилу Саакашвили при поддержке сторонников удалось прорваться из Польши в Украину, он прибыл во Львов. Добирался Саакашвили сложно: сначала ехал на автобусе, потом пересел на поезд, но начальник поезда получил указания из Киева не отправляться, пока Саакашвили не выйдет. В итоге бывший губернатор Одесской области прорвал оцепление пограничников в пункте пропуска "Медыка-Шегини", перекрытом спецназом​. Здесь – полная хроника перехода Саакашвили через Порошенко.

Погранслужба Украины назвала прорыв границы массовым нарушением закона, МВД Украины сообщило, что пострадали 11 полицейских.

В России в воскресенье прошли последние перед президентскими выборы. Во всех 16 регионах, где выбирали губернаторов, лидируют кандидаты от “Единой России”. Средняя явка по стране составила 29%; в Москве, где выбирали муниципальных депутатов, на 18.00 она не превысила 12%. В этой связи “Яблоко” требует отставки главы Мосгоризбиркома, и Жириновский требует того же.

Тем не менее, искусственно сниженная явка в Москве имела неожиданные последствия: сразу в нескольких округах лидируют кандидаты от оппозиции. Победу, по предварительным данным, одержали Илья Яшин и его команда, муниципальными депутатами станут Илья Азар, Люся Штейн, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас и другие. Среди прочего, “Яблоко” победило в округе, где голосовал Путин.

Нарушения. Утром в воскресенье мэр Москвы потребовал увольнения руководства московской районной управы Ново-Переделкино, потому что в субботу на ютьюбе появился видеоролик, на котором замглавы этой управы Светлана Антонова обсуждает победу своих "сторонников" на выборах, передает представителям избирательных комиссий конверты с "вознаграждением" и просит не считать голоса без ее звонка. Среди прочих нарушений отмечались аномально высокие цифры по надомному голосованию и организованный подвоз избирателей.

В Петербурге выборов не было, зато был собранный неизвестно кем митинг в поддержку мусульман Мьянмы на Дворцовой площади. Полиция тихо развезла по отделениям около 150 человек. Рамзан Кадыров призвал прекратить митинги в поддержку рохинджа – при том, что за последнюю неделю из зоны конфликта бежали еще 300 тысяч человек, лагеря для беженцев переполнены, люди голодают. Повстанцы-рохинджа предложили перемирие, но власти Мьянмы его отклонили. За рохинджа вступился Далай-лама.

Журналистка Юлия Латынина вместе с семьей уехала из России, а украинского кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего в России двадцатилетний срок, перевезли из Якутска в Иркутск (никто не знает зачем).

Французские театры провели в Париже акцию в поддержку сидящего под домашним арестом Кирилла Серебренникова. На другого известного режиссера, Алексея Учителя, подала в суд вдова племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова – “Матильда” ущемила в том числе и ее честь и достоинство. Сегодня во Владивостоке эту самую “Матильду” наконец покажут публике (избранной). Наталья Поклонская возмущена уже не только “Матильдой”, но и датой ее первого показа: 11 сентября потому что “является выражением скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка Иоанна Предтечи, усекновении Его Главы”.

А вы-то наверняка думали, что 11 сентября – это годовщина терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Сегодня британский парламент будет голосовать по “закону о брекзите”. В субботу в Лондоне прошел марш против брекзита, собравший около 50 тысяч человек.

Китай запретил ввоз рокфора, бри и камамбера из-за недоверия к бактериям, благодаря которым эти сыры получаются (хочется удовлетворенно сказать “нам больше достанется”, но для россиян это будет излишне жестокой шуткой).

В Египте нашли очень древнюю гробницу, относящуюся к эпоху Нового царства (XVI-XI вв до н.э.). Среди прочего в гробнице обнаружена статуя сидящих на постаменте ювелира Аменемхета, его жены и сына.

И о погоде. В США ураган “Ирма” затопил центр Майами, под угрозой города Тампа и Санкт-Петербург.

Три ссылки тоже начнем с русской Америки:

Поэт Полина Барскова рассказывает, как ездила на Брайтон-Бич за лифчиком.

Вы наверняка все знаете про Толстого, но если вдруг словосочетание “сюська под соусом” вам ничего не говорит, то разные странные выражения, употреблявшиеся в семье графа, объясняются тут.

И – на выбор – про музыку и про философию. Здесь интервью Дмитрия Волчека с дирижером Димой Слободенюком, худруком фестиваля Сибелиуса в Лахти – о финских мхах и корнях, в которых ползают демоны. А здесь – рассказ о том, как Францию покорил лицейский учитель, считающий Иисуса выдумкой, а Канта нацистом (речь идет о Мишеле Онфре).

Искренне ваши,

Семь-сорок