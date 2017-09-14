V значит взятка. Девица Пупынина за расовую чистоту

Доброе утро!

В суде над экс-министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым оглашали протоколы допроса свидетелей. В одном из них сотрудник службы безопасности “Роснефти” Вадим Деревягин – видимо, в ответ на настойчивые расспросы следователя – предполагает, что Улюкаев на саммите БРИКС в Гоа мог показать Сечину два пальца “незаметно для окружающих”. Хотя сам он этого не видел.

Два пальца могут означать что угодно, но в данном деле они, видимо, требуют от Сечина два миллиона долларов взятки. Это дедуцируется из вопросов следователей и комментариев адвокатов экс-министра.

Заседание по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых суммируется словами “год ни с кем не разговаривал, мыслей очень много”. Белых объяснял, как все прекрасно было в области под его руководством, и повторил уже известное: помощница Белых действительно получила от бизнесмена Зюдхаймера наличные и перевела их на счет Военно-исторического общества. А в сумке, с которой взяли Белых, должно было быть вино.

Председатель этого самого Военно-исторического общества, министр культуры РФ Владимир Мединский вступил в битву за “Матильду”. Призвал правоохранительные органы унять “разнокалиберных "активистов"-поджигателей, нагло именующих себя "православными"“. Поклонская в ответ назвала Мединского некомпетентным и потребовала отозвать у “Матильды” прокатное удостоверение. Хронику склоки изучайте здесь. Иск 91-летней Ольги Куликовской-Романовой, в девичестве Пупыниной, к Алексею Учителю, суд в Петербурге будет рассматривать 30 сентября. Вдову племянника последнего российского императора особенно возмущает то, что роль будущего Николая II исполняет немецкий актер. Нет, это не шутка. “Синема парк” и “Формула кино” пожаловались в полицию на угрозы поджогов и даже в Казахстане директор сети кинотеатров “Арман” сказал, что получил из России призыв отказаться от демонстрации фильма. Почему движению "Христианское государство — Святая Русь", сокращенно ХГСР, все это сходит с рук, объясняется здесь.

“Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС” (простите):

Волна телефонных сообщений о заложенных бомбах докатилась до Москвы, где в среду проверялись три вокзала, один аэропорт, вузы, торговые центры и гостиницы. Эвакуация коснулась приблизительно 15 тысяч человек. ФСБ, по данным РБК, возбудила уголовное дело в связи с ложными звонками о бомбах. По телевизору про это не рассказали.

докатилась до Москвы, где в среду проверялись три вокзала, один аэропорт, вузы, торговые центры и гостиницы. Эвакуация коснулась приблизительно 15 тысяч человек. ФСБ, по данным РБК, возбудила уголовное дело в связи с ложными звонками о бомбах. По телевизору про это не рассказали. В Москве полностью выгорела квартира корреспондента РБК Александра Соколова, осужденного за экстремизм. Следствие винит окурок, таинственным образом проникший в квартиру через приоткрытую фрамугу. Семья считает, что имел место сознательный поджог.

Но вернемся к задержаниям, судам и обыскам.

В московском яхт-клубе задержали замглаву ФСИН Олега Коршунова, курировавшего строительство просторного СИЗО “Кресты-2” в Колпино под Петербургом. Его обвиняют в растрате. Тут основательница “Руси Сидящей” Ольга Романова объясняет, что к чему в этом деле.

в Колпино под Петербургом. Его обвиняют в растрате. Тут основательница “Руси Сидящей” Ольга Романова объясняет, что к чему в этом деле. ФСБ провела обыски в Renaissance Construction – эта компания проектировала и строила любимый петербуржцами небоскреб “Лахта-центр” и башню “Эволюция” в “Москва-Сити”. И, по версии ФСБ, вывела 100 млрд рублей.

и башню “Эволюция” в “Москва-Сити”. И, по версии ФСБ, вывела 100 млрд рублей. Суд в Краснодаре подтвердил, что гражданин Украины Павел Гриб был арестован на два месяца 17 августа по обвинению в пособничестве терроризму. Проблема только в том, что Гриб пропал в Беларуси неделей позже, но об этом пресс-службе суда ничего не известно.

Сегодня в Беларуси начинаются совместные с Россией военные учения “Запад-2017”, а Путин примет в Сочи президента Кыргызстана.

По Украине разъезжает Михаил Саакашвили. Вчера он выступил с пламенной речью в Черновцах, прибыть в Киев он рассчитывает 19 сентября. Тут рассказ журналистки, которая некоторое время ездит вслед за Саакашвили. Пока же по украинской столице марширует нечесть (sic, это игра слов, почитайте).

Расширение и углубление российско-американской дружбы, сегодня в пяти пунктах:

Американским госучреждениям запретили пользоваться программами Лаборатории Касперского . В компании это решение называли необоснованным.

. В компании это решение называли необоснованным. Консульства США в Петербурге и Екатеринбурге лишились парковок.

Российских дипломатов в Сан-Франциско обвинили в нарушении правил утилизации мусора (помните дым над консульством?). Будет штраф.

Британская Guardian обнаружила сомнительный бизнес у бывшего советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна : он планировал совместно с российской компанией, находящейся под санкциями, создать сеть частных АЭС на Ближнем Востоке.

: он планировал совместно с российской компанией, находящейся под санкциями, создать сеть частных АЭС на Ближнем Востоке. Телеканал RT обязали зарегистрировать своего подрядчика в США в качестве иностранного агента. Что это за компания, не говорится. В RT предсказуемо возмущены.

Столицей летних Олимпийских игр 2024 года будет Париж, а 2028 – Лос-Анджелес. К тому времени Евросоюз может стать монолитнее (так пообещал в своей ежегодной речи в Европарламенте глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер), а на Ближнем Востоке – появиться отдельное курдское государство (в пользу его создания выступил Израиль, хотя вряд ли эту позицию учтут на открывающемся сегодня в Астане очередном раунде переговоров по Сирии). Открытый в понедельник московский парк “Зарядье” к тому моменту может стать историей: из него уже пропали 10 тысяч ценных растений. Граждане выдирают их с корнем и уносят с собой.

С истории три ссылки и начнем:

“[Снимите] всех заведывающих кладбищами и посадите туда своих людей, а если это контрики, прямо арестуйте их. Когда на кладбище будет свой человек, Вы себе развяжите руки. Я не представляю ни одного заведывающего кладбищем, которого нельзя было бы посадить. Подберите материал и посадите”. Денис Карагордин публикует стенограмму оперативного совещания начальников оперпунктов, оперсекторов, ГО и РО УНКВД по Западно-Сибирскому краю, на котором обсуждается механизм выполнения спущенного сверху плана по расстрелам (это июль 1937 года). Этот документ следовало бы внести во все школьные учебники по советской истории. В довесок – еще одна история о сибирском лагере.

Теперь литература. Любителям Флобера – рассказ о его биографии, вышедшей в ЖЗЛ, и о Флобере в целом. Любителям читательских биографий разных умных людей – сразу две: философа Олега Аронсона и япониста Александра Мещерякова.

И про картинки. Отрывок из “Краткой истории современной живописи” Герберта Рида – в англоязычном мире это популярная классика, а в России вот только вышла.

Искренне ваши,

Семь-сорок