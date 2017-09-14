V значит взятка. Девица Пупынина за расовую чистоту

Все, что нужно знать рано утром 14 сентября
Доброе утро!
В суде над экс-министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым оглашали протоколы допроса свидетелей. В одном из них сотрудник службы безопасности “Роснефти” Вадим Деревягин – видимо, в ответ на настойчивые расспросы следователя – предполагает, что Улюкаев на саммите БРИКС в Гоа мог показать Сечину два пальца “незаметно для окружающих”. Хотя сам он этого не видел.
Два пальца могут означать что угодно, но в данном деле они, видимо, требуют от Сечина два миллиона долларов взятки. Это дедуцируется из вопросов следователей и комментариев адвокатов экс-министра.
Заседание по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых суммируется словами “год ни с кем не разговаривал, мыслей очень много”. Белых объяснял, как все прекрасно было в области под его руководством, и повторил уже известное: помощница Белых действительно получила от бизнесмена Зюдхаймера наличные и перевела их на счет Военно-исторического общества. А в сумке, с которой взяли Белых, должно было быть вино.
Председатель этого самого Военно-исторического общества, министр культуры РФ Владимир Мединский вступил в битву за “Матильду”. Призвал правоохранительные органы унять “разнокалиберных "активистов"-поджигателей, нагло именующих себя "православными"“. Поклонская в ответ назвала Мединского некомпетентным и потребовала отозвать у “Матильды” прокатное удостоверение. Хронику склоки изучайте здесь. Иск 91-летней Ольги Куликовской-Романовой, в девичестве Пупыниной, к Алексею Учителю, суд в Петербурге будет рассматривать 30 сентября. Вдову племянника последнего российского императора особенно возмущает то, что роль будущего Николая II исполняет немецкий актер. Нет, это не шутка. “Синема парк” и “Формула кино” пожаловались в полицию на угрозы поджогов и даже в Казахстане директор сети кинотеатров “Арман” сказал, что получил из России призыв отказаться от демонстрации фильма. Почему движению "Христианское государство — Святая Русь", сокращенно ХГСР, все это сходит с рук, объясняется здесь.
“Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС” (простите):
Но вернемся к задержаниям, судам и обыскам.
Сегодня в Беларуси начинаются совместные с Россией военные учения “Запад-2017”, а Путин примет в Сочи президента Кыргызстана.
По Украине разъезжает Михаил Саакашвили. Вчера он выступил с пламенной речью в Черновцах, прибыть в Киев он рассчитывает 19 сентября. Тут рассказ журналистки, которая некоторое время ездит вслед за Саакашвили. Пока же по украинской столице марширует нечесть (sic, это игра слов, почитайте).
Расширение и углубление российско-американской дружбы, сегодня в пяти пунктах:
Столицей летних Олимпийских игр 2024 года будет Париж, а 2028 – Лос-Анджелес. К тому времени Евросоюз может стать монолитнее (так пообещал в своей ежегодной речи в Европарламенте глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер), а на Ближнем Востоке – появиться отдельное курдское государство (в пользу его создания выступил Израиль, хотя вряд ли эту позицию учтут на открывающемся сегодня в Астане очередном раунде переговоров по Сирии). Открытый в понедельник московский парк “Зарядье” к тому моменту может стать историей: из него уже пропали 10 тысяч ценных растений. Граждане выдирают их с корнем и уносят с собой.
С истории три ссылки и начнем:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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