Сепаратисты "ДНР" вновь помешали работе наблюдателей ОБСЕ

В Донбассе вооруженные сепаратисты не пустили наблюдателей ОБСЕ в поселок Седово, подконтрольный самопровозглашенной "Донецкой народной республике". Сепаратисты требовали от сотрудников мониторинговой миссии показать их национальные паспорта и план патрулирования. Наблюдатели отказались выполнять это требование, сообщает УНИАН.
В апреле 2017 года на неподконтрольной Киеву территории в Луганской области Украины автомобиль ОБСЕ подорвался на мине. Погиб медицинский работник, гражданин США. В мае сотрудники мониторинговой миссии заявили о сексуальных домогательствах к одному из наблюдателей со стороны вооруженного автоматом сепаратиста. В том же месяце сепаратисты бросили в наблюдателей дымовую гранату. Всего, по словам сотрудников ОБСЕ, за последние два года работы в Донбассе они около 200 раз подвергались опасности.
Киев и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов в Донбассе. В июле Парламентская ассамблея ОБСЕ потребовала от России прекратить финансирование "террористической деятельности" на востоке Украины. Киев требует разместить на подконтрольных сепаратистам территориях миротворцев ООН.
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