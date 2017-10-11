Мериться IQ с госсекретарем и отрабатывать деньги Кремля

Доброе утро!

Пока вся Россия разговаривала с Алисой и коллективно издевалась над Павлом Дуровым, выпустившим обновленную версию семи смертных грехов, страны Центральной Европы начали дипломатическое наступление на Украину. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто приехал под покровом ночи в Закарпатье, где живет венгерское меньшинство, и в очередной раз раскритиковал украинский закон об образовании, пригрозив инициировать пересмотр договора об ассоциации Украины с ЕС. Вряд ли договор будет пересмотрен, хотя спорить венгры мастера – этому их специально учат в школе, и даже в украинской (этот кадр снят в Ужгороде):

Несколькими часами позже в ПАСЕ выступил с конструктивным предложением президент Чехии Милош Земан: он посоветовал украинцам потребовать от России материальную компенсацию за аннексированный Крым, а европейцам – отменить санкции против России. Это возмутило уже не только украинцев, но и россиян, которые ничего платить Украине не готовы. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сказал, что Земан таким образом “отрабатывает деньги Кремля”. Но разве так их надо отрабатывать? Вот, скажем, президент Молдовы Игорь Додон по итогам переговоров с Путиным прямым текстом пообещал не подписывать никаких “антироссийских законов”. Комитет Европарламента по международным делам тут же выступил с предложением ужесточить санкции против РФ и укрепить сотрудничество в рамках “Восточного партнерства”.

А Путин совещаться с главами государств СНГ будет уже сегодня. В Сочи.

Новости сепаратизма. Каталония, как и рекомендовал ей глава Евросовета Дональд Туск, выбрала путь диалога с Испанией: Пучдемон и члены каталонского парламента подписали документ о независимости, но действие его заморозили. Теперь будут разговаривать. Первый министр Шотландии Никола Стерджен, наоборот, поддержала право народов на самоопределение и сказала, что шотландцы, как и каталонцы, тоже хотят самоопределиться – сразу после брекзита.

Путин, по данным источника “Медузы”, выдвинется на четвертый срок прямо в ежегодном послании президента к Федеральному собранию. Но подготовка уже идет полным ходом: уволен десятый губернатор за две недели (Ивановской области – тут объясняется, зачем это делается), в крупных городах, утверждает РБК, создаются журналистские группы, которые будут вести анонимные провластные телеграм-каналы.

Арест Навального чуть было не усилили арестом директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова, но нет: Рубанова задержали в связи с тем, что ролик “Он вам не Димон”, который суд постановил удалить по требованию Алишера Усманова, так и висит в интернете. Рубанов объяснил, что ФБК со своих сайтов все удалил, а то, что этого не делает Навальный, ФБК не касается. Рубанова отпустили под обязательство о явке.

Теперь головная боль начнется у самого Усманова: “Роснефть” подала иск к “Коммерсанту”. Впрочем, может, оно и обойдется: Михасю, например, дело против РБК выиграть не удалось.

Прочие новости российского правосудия.

Верховный суд России оставил без изменения сроки осужденным по делу об убийстве Бориса Немцова, но назначенные им штрафы отменил. (Дикую историю о мемориале на Большом Москворецком мосту рассказала на Форуме Бориса Немцова в Берлине одна из его защитниц, почитайте).

По поводу поджога машины Юлии Латыниной 3 сентября завели уголовное дело. После этого она уехала из России.

Заочно арестован Вячеслав Мальцев (региональный политик, прорвавшийся на второе место партийного списка ПАРНАС) – за призывы к экстремизму. Он тоже не в России.

Военные новости. Российский СУ-24 выкатился за пределы полосы при взлете с авиабазы Хмеймим в Сирии. Экипаж погиб. Депутат парламента Южной Кореи сообщил, что северокорейские хакеры похитили у министерства обороны Южной Кореи план войны.

Дональд Трамп по этому поводу в твиттере пока ничего не написал, поэтому обсуждалось в основном то, действительно ли президент США собирается мериться IQ с госсекретарем (пресс-секретарь Белого дома сказала, что не будут, это была шутка). Зато с жестким заявлением (через пресс-секретаря) выступила (англ.) первая леди США Мелания Трамп: она обвинила первую жену своего мужа Ивану Трамп в том, что та лезет не в свои дела. Ивана Трамп написала воспоминания и теперь их продвигает посредством телеинтервью. В одном из них она сказала, что регулярно созванивается с президентом США и дает ему разные полезные советы. Готовый восточноевропейский сюжет для Кустурицы.

О кино: исполнитель роли Николая II Ларс Айдингер не приедет в Россию на премьеру "Матильды", потому что боится, что на него нападут (хотя Поклонская попросила генпрокурора Чайку запретить “Христианское государство-Святую Русь”).

Что же до театра, что Евгений Миронов зачитал обращение Кирилла Серебренникова к участникам фестиваля “Территория”. Оно было написано в августе: Серебренников тогда думал, что будет сейчас в Германии, поэтому заранее подготовил текст. В нем он назвал театр опасным искусством.

Что стоит смотреть на “Территории”, перечислено тут, в трех ссылках обойдемся без опасного искусства:

“Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать”. Текст лекции Андрея Зорина о понятии свободы у Толстого.

Как немцы жили в колониях под Петербургом с XVIII века и что с ними случилось. Рассказывают историк Ирина Черказьянова и потомки колонистов.

Важнейший вопрос: какое кино можно считать идишским? Текст лекции литературоведа Бера Котлермана о том, какие фильмы хотел снимать Шолом-Алейхем.

Искренне ваши,

Семь-сорок