Идеальное лицо “Единой России” и Крым-200

Доброе утро!

Деньги – это бумага. Банк России представил две купюры нового образца: Крым – двести рублей, Владивосток – две тыщи. Но интересно другое:

“В дизайне банкнот номиналом 200 и 2000 рублей использован шрифт Segoe Ui. Право на использование этого шрифта приобретено АО “Гознак” в установленном порядке”, – сказала глава пресс-службы Гознака Наталья Никифорова.

100 новых купюр номиналом 2000 придется заплатить по решению суда помощнику координатора костромского штаба Навального Александру Зыкову – за нарушение порядка проведения митинга 7 октября. Если пересчитать на новые купюру сумму, в выводе которой из Роскомнадзора обвиняют троих сотрудников ведомства, то получится 20 тысяч бумажек. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, глава правового отдела ведомства Борис Едидин и глава аппарата РКН Александр Весельчаков отправлены под домашний арест. Вину – частично – признает только последний. Суть дела достоверно неизвестна, но по данным BFM, в 2012 году эти трое придумали схему, компенсировавшую невысокую зарплату сотрудников Роскомнадзора за счет выплат фиктивным работникам. По сведениям РБК, в деле есть засекреченные документы, поэтому суд может оказаться закрытым.

В суде над экс-министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым показывали видео его задержания. Улюкаев смотрел на то, как он берет увесистую сумку с нероссийскими купюрами, с закрытыми глазами. На суд он пришел с “Процессом” Кафки. Защита настаивает, что в сумке должно было быть вино.

На лидера движения “Христианское Государство – Святая Русь” завели уголовное дело об экстремизме, утверждают источники “Интерфакса”. Это, впрочем, никак не повлияло на умонастроения в руководстве российских телеканалов: они отказались крутить рекламу “Матильды”.

Псковский губернатор Андрей Турчак оставил свою должность и стал и.о. секретаря генсовета “Единой России”. Сегодня ЕР проведет объединенное заседание генсовета и его президиума, чтобы Сергей Неверов официально сложил с себя полномочия. Реакцию журналиста Олега Кашина, в организации нападения на которого подозревают (небезосновательно) Турчака, можно послушать тут. Кашин считает, что Турчак будет идеальным лицом “Единой России” – чтобы ни у кого не было иллюзий. А если вдруг останутся, то вот еще новость: в Иркутской области избили директора сельской школы, ранее уволенную за отказ агитировать на муниципальных выборах за кандидатов, поддержанных ЕР.

В Украине вступил в силу закон о 75%-ной квоте на украиноязычный контент на телевидении. Накануне ПАСЕ приняла резолюцию, в которой говорится, что украинский закон “Об образовании” нарушает баланс языков и был принят без консультации с языковыми меньшинствами. Сегодня венгерская праворадикальная партия “Йоббик” проведет акцию “Самоопределение для Закарпатья” около посольства Украины в Будапеште. В чем суть претензий Венгрии и Румынии к Украине, объясняется тут.

Переходим к успехам российской дипломатии.

Посольству России в Пхеньяне удалось добиться от КНДР признания Крыма нашим. Об этом они написали в фейсбуке. Дело было так: обнаружив, что в новом политическом атласе мира Крым выкрашен в российский цвет, посольские обратились в МИД КНДР, где им сказали, что КНДР считает референдум в Крыму легитимным.

признания Крыма нашим. Об этом они написали в фейсбуке. Дело было так: обнаружив, что в новом политическом атласе мира Крым выкрашен в российский цвет, посольские обратились в МИД КНДР, где им сказали, что КНДР считает референдум в Крыму легитимным. МИД РФ и Госдепартамент США произвели много слов по поводу российских флагов, снятых с бывшего консульства РФ в Сан-Франциско. Россия считает, что флаги украли, Госдеп говорит, что вот они, эти флаги, заберите, пожалуйста.

Песков решительно отверг сообщения Wall Street Journal о том, что антивирус Касперского был настроен на поиски секретных документов в компьютерах пользователей по заказу российских властей. “Лаборатория Касперского” расширила сотрудничество с Интерполом, обязавшись поставлять ему данные о киберугрозах.

расширила сотрудничество с Интерполом, обязавшись поставлять ему данные о киберугрозах. Российское министерство обороны недовольно укреплением американской системы ПРО, разработкой неких “неядерных комплексов мгновенного глобального удара” и размещением еще одной бронетанковой бригады в Польше. А делегации российского Генштаба, которая собиралась участвовать в совместном российско-китайском брифинге в ООН, не дали американские визы.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий учреждениям покупать медицинские страховки вне государственной системы. Это было подано как отмена Obamacare – реформы здравоохранения, проведенной предыдущим президентом.

США, а вслед за ними и Израиль, объявили о выходе из ЮНЕСКО. А все потому, что ЮНЕСКО в 2011 году предоставило статус постоянного члена Палестине. США не в первый раз это делают – история вопроса.

Напоследок послушайте запись “акустической атаки”, которой подвергали американских дипломатов на Кубе. На соседях пробовать не рекомендуем.

Три ссылки по случаю грядущих выходных превратились в шесть.

Сначала об истории. Спорить о ней сейчас можно только в мировоззренческом смысле – потому что даты, фамилии и факты мгновенно проверяются по Википедии. Но там не только факты. Вот интересная статья Ирины Задирко о том, как конструируется “образ эпохи” в Википедии – на примере истории редактирования статьи “Период застоя”. А вот отрывок из книги Ивана Куриллы “История, или Прошлое в настоящем”, в котором объясняется, откуда в обществе запрос на единый учебник истории и почему у историков не может быть одной версии событий.

Литература. Нобелевский лауреат 2010 года Марио Варгас Льоса рассказывает, как писать после Нобелевской премии (трудно). К 60-летию призыва Мао Цзэдуна не читать много книг – история китайской литературы до и после культурной революции.

Три цвета: белый, черный, коричневый. Автор книги “Белый город, Черный город. Архитектура и война в Тель-Авиве и Яффе” Шарон Ротбард разбирает миф о Белом городе, указывает на фальшивые детали, вспоминает свою юность и пр. И вот глава из книги режиссера (и художника) Дерека Джармана “Хрома. Книга о цвете”, которая называется How Now Brown Cow и посвящена коричневому, “растоптанному красным и летящему в руки желтому”.

Отдыхайте!

Искренне ваши,

Семь-сорок

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