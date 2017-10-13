Идеальное лицо “Единой России” и Крым-200

Все, что нужно знать рано утром 13 октября
Доброе утро!
Деньги – это бумага. Банк России представил две купюры нового образца: Крым – двести рублей, Владивосток – две тыщи. Но интересно другое:
“В дизайне банкнот номиналом 200 и 2000 рублей использован шрифт Segoe Ui. Право на использование этого шрифта приобретено АО “Гознак” в установленном порядке”, – сказала глава пресс-службы Гознака Наталья Никифорова.
100 новых купюр номиналом 2000 придется заплатить по решению суда помощнику координатора костромского штаба Навального Александру Зыкову – за нарушение порядка проведения митинга 7 октября. Если пересчитать на новые купюру сумму, в выводе которой из Роскомнадзора обвиняют троих сотрудников ведомства, то получится 20 тысяч бумажек. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, глава правового отдела ведомства Борис Едидин и глава аппарата РКН Александр Весельчаков отправлены под домашний арест. Вину – частично – признает только последний. Суть дела достоверно неизвестна, но по данным BFM, в 2012 году эти трое придумали схему, компенсировавшую невысокую зарплату сотрудников Роскомнадзора за счет выплат фиктивным работникам. По сведениям РБК, в деле есть засекреченные документы, поэтому суд может оказаться закрытым.
В суде над экс-министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым показывали видео его задержания. Улюкаев смотрел на то, как он берет увесистую сумку с нероссийскими купюрами, с закрытыми глазами. На суд он пришел с “Процессом” Кафки. Защита настаивает, что в сумке должно было быть вино.
На лидера движения “Христианское Государство – Святая Русь” завели уголовное дело об экстремизме, утверждают источники “Интерфакса”. Это, впрочем, никак не повлияло на умонастроения в руководстве российских телеканалов: они отказались крутить рекламу “Матильды”.
Псковский губернатор Андрей Турчак оставил свою должность и стал и.о. секретаря генсовета “Единой России”. Сегодня ЕР проведет объединенное заседание генсовета и его президиума, чтобы Сергей Неверов официально сложил с себя полномочия. Реакцию журналиста Олега Кашина, в организации нападения на которого подозревают (небезосновательно) Турчака, можно послушать тут. Кашин считает, что Турчак будет идеальным лицом “Единой России” – чтобы ни у кого не было иллюзий. А если вдруг останутся, то вот еще новость: в Иркутской области избили директора сельской школы, ранее уволенную за отказ агитировать на муниципальных выборах за кандидатов, поддержанных ЕР.
В Украине вступил в силу закон о 75%-ной квоте на украиноязычный контент на телевидении. Накануне ПАСЕ приняла резолюцию, в которой говорится, что украинский закон “Об образовании” нарушает баланс языков и был принят без консультации с языковыми меньшинствами. Сегодня венгерская праворадикальная партия “Йоббик” проведет акцию “Самоопределение для Закарпатья” около посольства Украины в Будапеште. В чем суть претензий Венгрии и Румынии к Украине, объясняется тут.
Переходим к успехам российской дипломатии.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий учреждениям покупать медицинские страховки вне государственной системы. Это было подано как отмена Obamacare – реформы здравоохранения, проведенной предыдущим президентом.
США, а вслед за ними и Израиль, объявили о выходе из ЮНЕСКО. А все потому, что ЮНЕСКО в 2011 году предоставило статус постоянного члена Палестине. США не в первый раз это делают – история вопроса.
Напоследок послушайте запись “акустической атаки”, которой подвергали американских дипломатов на Кубе. На соседях пробовать не рекомендуем.
Три ссылки по случаю грядущих выходных превратились в шесть.
Отдыхайте!
Искренне ваши,
Семь-сорок
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