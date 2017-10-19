Чему учит Тора

Все, что нужно знать рано утром 20 октября
Доброе утро!
Самый западный город России, Балтийск, вчера вечером полностью остался без света, и получились замечательный фотографии маяка, проект которого, по одной из местных легенд, создал сам Карл Фридрих Шинкель.
В Москве сразу три законодательных инициативы: правительство внесло в Госдуму законопроект о четырехкратном увеличении штрафов за неплатежи в системе "Платон", Ирина Яровая решила заняться педофилами и ввести для них пожизненный срок, а МВД предложило заменить административную ответственность за “пропаганду гомосексуализма” на уголовную. Пока не заменили, Николай Алексеев продолжает подавать заявки на проведение гей-прайдов в разных городах, в том числе и в Крыму – там отклонили уже пять его заявок. В Самаре ЛГБТ-активистку оштрафовали на 50 тысяч рублей за посты в фейсбуке со ссылками на материалы Guardian и BuzzFeed об ЛГБТ. Заседание проходило в закрытом режиме, чтобы не пропагандировать.
Дмитрий Песков на вопрос о том, не была ли президентская кампания Ксении Собчак спланирована в Кремле, ответил лаконично: “Нет, это не так”. Политтехнолог Виталий Шкляров, который собирается консультировать кампанию Собчак, тоже утверждает, что это ее личное решение.
Нынешний президент России Владимир Путин, который, похоже, окончательно переехал в Сочи, выступил на заседании Валдайского дискуссионного клуба. Долго и скучно он говорил про научно-технический прогресс, цифровизацию и роботизацию, жаловался на “двойные стандарты”, зачитывал по бумажке решение суда о независимости Косова, обвинял американцев в нежелании сокращать ядерный потенциал и т.д. Ярких заявлений сделал три: Тора учит сопротивляться сепаратизму, Джон Керри не умеет считать, у бывшего главы российского МИДа Андрея Козырева нет головы. В конце посетовал, что когда его не станет (как мирового лидера), по нему недолго будут скучать.
В Челябинске прошли обыски у эко-активистов, выступающих против строительства Томинского горно-обогатительного комбината (по совместительству они еще и сторонники Навального). Зато в Пскове сторонникам Навального удалось выиграть сразу два дела о нарушениях на пикете 7 октября – суд не нашел состава преступления.
Родственники погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом подали коллективный иск на 93 млрд рублей к страховщикам, туроператору и авиакомпании. Потому что уже полученные страховые выплаты считают “мизерными”, а многие их так и не получили.
Верховная Рада Украины передала в Верховный суд два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Заключение Верховного суда необходимо, потому что законопроекты предполагают изменение украинской конституции. В палаточном городке у Верховной Рады остались только сторонники Михаила Саакашвили.
Власти России устранились от защиты российского военнослужащего Виктора Агеева в украинском суде. Агеева, взятого в плен в Луганской области, будет защищать украинский адвокат по назначению.
Испания анонсировала приостановку автономного статуса Каталонии – решение может быть принято на экстренном заседании правительства 21 октября и потребует одобрения Сената. Лидер Каталонии Карлес Пучдемон сказал, что если автономия будет приостановлена, Каталония сразу же провозгласит независимость. Глава Евросовета Дональд Туск сказал, что Евросоюз не может участвовать в разрешении кризиса вокруг Каталонии.
Курды покидают город Киркук, занятый иракской армией. При этом курдские подразделения Пешмерга продолжают удерживать нефтяное месторождение Хурмала. Соглашение “Роснефти” с Иракским Курдистаном о совместной нефтедобыче власти в Багдаде назвали незаконным.
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в инстаграме, что его представитель на Ближнем Востоке разыскал в Сирии 15 граждан России и вывез их в безопасное место. Петербургская “Фонтанка”, со своей стороны, нашла в Сирии, на базе ЧВК Вагнера радикального русского националиста Алексея Мильчакова (он же Фриц, он же Серб), создателя диверсионно-штурмовой разведгруппы “Русич”, ранее воевавшей в Донбассе. Страшно подумать, что будет, когда “сирийская операция” завершится.
В трех ссылках сегодня кино, ар-деко и судьбы Европы:
Хороших вам выходных!
Искренне ваши,
Семь-сорок
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