Чему учит Тора

Доброе утро!

Самый западный город России, Балтийск, вчера вечером полностью остался без света, и получились замечательный фотографии маяка, проект которого, по одной из местных легенд, создал сам Карл Фридрих Шинкель.

В Москве сразу три законодательных инициативы: правительство внесло в Госдуму законопроект о четырехкратном увеличении штрафов за неплатежи в системе "Платон", Ирина Яровая решила заняться педофилами и ввести для них пожизненный срок, а МВД предложило заменить административную ответственность за “пропаганду гомосексуализма” на уголовную. Пока не заменили, Николай Алексеев продолжает подавать заявки на проведение гей-прайдов в разных городах, в том числе и в Крыму – там отклонили уже пять его заявок. В Самаре ЛГБТ-активистку оштрафовали на 50 тысяч рублей за посты в фейсбуке со ссылками на материалы Guardian и BuzzFeed об ЛГБТ. Заседание проходило в закрытом режиме, чтобы не пропагандировать.

Дмитрий Песков на вопрос о том, не была ли президентская кампания Ксении Собчак спланирована в Кремле, ответил лаконично: “Нет, это не так”. Политтехнолог Виталий Шкляров, который собирается консультировать кампанию Собчак, тоже утверждает, что это ее личное решение.

Нынешний президент России Владимир Путин, который, похоже, окончательно переехал в Сочи, выступил на заседании Валдайского дискуссионного клуба. Долго и скучно он говорил про научно-технический прогресс, цифровизацию и роботизацию, жаловался на “двойные стандарты”, зачитывал по бумажке решение суда о независимости Косова, обвинял американцев в нежелании сокращать ядерный потенциал и т.д. Ярких заявлений сделал три: Тора учит сопротивляться сепаратизму, Джон Керри не умеет считать, у бывшего главы российского МИДа Андрея Козырева нет головы. В конце посетовал, что когда его не станет (как мирового лидера), по нему недолго будут скучать.

В Челябинске прошли обыски у эко-активистов, выступающих против строительства Томинского горно-обогатительного комбината (по совместительству они еще и сторонники Навального). Зато в Пскове сторонникам Навального удалось выиграть сразу два дела о нарушениях на пикете 7 октября – суд не нашел состава преступления.

Родственники погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом подали коллективный иск на 93 млрд рублей к страховщикам, туроператору и авиакомпании. Потому что уже полученные страховые выплаты считают “мизерными”, а многие их так и не получили.

Верховная Рада Украины передала в Верховный суд два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Заключение Верховного суда необходимо, потому что законопроекты предполагают изменение украинской конституции. В палаточном городке у Верховной Рады остались только сторонники Михаила Саакашвили.

Власти России устранились от защиты российского военнослужащего Виктора Агеева в украинском суде. Агеева, взятого в плен в Луганской области, будет защищать украинский адвокат по назначению.

Испания анонсировала приостановку автономного статуса Каталонии – решение может быть принято на экстренном заседании правительства 21 октября и потребует одобрения Сената. Лидер Каталонии Карлес Пучдемон сказал, что если автономия будет приостановлена, Каталония сразу же провозгласит независимость. Глава Евросовета Дональд Туск сказал, что Евросоюз не может участвовать в разрешении кризиса вокруг Каталонии.

Курды покидают город Киркук, занятый иракской армией. При этом курдские подразделения Пешмерга продолжают удерживать нефтяное месторождение Хурмала. Соглашение “Роснефти” с Иракским Курдистаном о совместной нефтедобыче власти в Багдаде назвали незаконным.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в инстаграме, что его представитель на Ближнем Востоке разыскал в Сирии 15 граждан России и вывез их в безопасное место. Петербургская “Фонтанка”, со своей стороны, нашла в Сирии, на базе ЧВК Вагнера радикального русского националиста Алексея Мильчакова (он же Фриц, он же Серб), создателя диверсионно-штурмовой разведгруппы “Русич”, ранее воевавшей в Донбассе. Страшно подумать, что будет, когда “сирийская операция” завершится.

В трех ссылках сегодня кино, ар-деко и судьбы Европы:

Петербургский историк Евгений Анисимов объясняет, стали ли россияне европейцами после реформ Петра I, а Энн Эпплбаум сравнивает Европу с Восточной Римской империей и предрекает ей долгие столетия комфортного увядания (в отличие от Америки, которую ждет быстрый крах).

Почему все голливудские проекты Сергея Эйзенштейна потерпели крах? Отвечает британский исследователь Майк О’Махоуни, автор критической биографии Эйзенштейна.

“Легко проследить происхождение отдельных мотивов ар-деко, но сложно вычленить момент их органичного объединения”. Отрывок из книги искусствоведа Алексея Петухова “Ар-деко и искусство Франции первой четверти ХХ века”.

Хороших вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок