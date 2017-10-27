Следствие не связывает смерть пациентки с акцией в Петербурге 7 октября

Следствие не связывает смерть пациентки, к которой опоздала "скорая помощь", с несогласованной акцией протеста в Санкт-Петербурге 7 октября. Об этом в пятницу заявил уполномоченный по правам человека в городе Александр Шишлов.

Выступая на слушаниях по закону о митингах и демонстрациях, омбудсмен также отметил, что "избирательный подход органов исполнительной власти к согласованию публичных мероприятий" и демонстративный отказ их заявителям провоцирует граждан на проведение несогласованных акций.

При этом Шишлов заявил, что 7 октября "все прошло цивилизованно" и назвал это заслугой полиции, передает агентство "Интерфакс".

О том, что из-за действий протестующих, заблокировавших несколько улиц в центре Петербурга, умерла женщина, до которой не доехали врачи "скорой помощи", заявили городском следственном управлении. Было возбуждено уголовное дело. Участники акции и представители ряда СМИ, освещавших митинг, настаивают, что протестующие никак не могли оказаться на пути автомобиля.

7 октября в десятках городов России прошли акции протеста. Демонстранты, в частности, призывали Путина уйти в отставку, а также требовали допустить Навального к участию в выборах главы государства в 2018 году. В Петербурге, где акция не была согласована с властями, было задержано около сорока человек. При этом полиция применяла силу.