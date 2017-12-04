Директор ЦРУ: Твиты президента Трампа помогают в нашей работе

"Сообщения, размещаемые в Твиттере президентом Трампом, помогают ЦРУ в сборе и анализе разведданных", - заявил директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео, выступая в минувшие выходные на конференции в Калифорнии, посвященной военно-стратегическим вопросам.

"Реакция наших противников на президентские твиты проливает свет на процесс принятия ими важных решений, на то, какие аудитории откликаются на слова президента и какой резонанс они имеют в разных точках Земного шара", - цитирует Помпео газета Los Angeles Times.

Сетевая активность Дональда Трампа вызывает жаркие споры с первых же дней его пребывания в Белом доме. На днях премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила недовольство тем, что Трамп перепостил видео, якобы изображающее акты насилия со стороны мусульман, которое изначально установила ультраправая организация Britain First. Президента также критиковали за нагнетание международной напряженности в связи с оскорбительными твитами, адресованными северокорейскому руководителю Ким Чен Ыну.

Демократ Леон Панетта, занимавший в прошлом посты министра обороны и директора ЦРУ, выступая на том же форуме, что и Помпео, сравнил антимусульманский ролик, который перепостил Трамп, с иницидентом 2011 года, в котором видео со сценами сжигания Корана радикальным христианским проповедником во Флориде, спровоцировало бурные манифестации у посольств США в разных странах Ближнего Востока.