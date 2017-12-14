"Голос": Россия не выполнила половину рекомендаций ОБСЕ по выборам

Россия проигнорировала более половины рекомендаций по организации выборов, которые дало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на экспертов движения в защиту прав избирателей "Голос".

Правозащитники проанализировали отчеты ОБСЕ и пришли к выводу, что Россия выполнила полностью 15 рекомендаций, что составляет лишь 12 процентов от общего числа. Почти 54 процента (65 рекомендаций) Москва проигнорировала, а треть выполнила частично.

При этом, как отмечают эксперты "Голоса", Россия выполнила по большей части технические рекомендации. Ряд важных вопросов остался не решён, а по многим направлениям произошло ухудшение. Прежде всего это касается прав наблюдателей, конкурентности выборов, злоупотребления публичными ресурсами и должностным положением, говорится в докладе.

В числе рекомендаций, которые Россия выполнила, как минимум две вызвали у экспертов "Голоса" опасения. Это - отмена графы "против всех" и введение голосования по почте. Последнюю меру пока не применяют, но если она начнет действовать, то окажется "страшной для прозрачности избирательного процесса", считают правозащитники.

Свидетельства наблюдателей о нарушениях и фальсификациях на выборах в Госдуму в декабре 2011 года – главным образом в Москве – стали одним из факторов, приведших к массовым протестам конца 2011-го – начала 2012 года.

В марте 2018 года в России пройдут выборы президента.