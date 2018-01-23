Болдинские коровы против мирового футбола

Доброе утро!

Сегодня в Давосе открывается Всемирный экономический форум, на котором будут обсуждать кризис глобализации в условиях “геостратегических трещин” – и снегопада, сильнейшего за почти 20 лет.

Главная интрига была в том, приедет ли на форум президент США. Его участие оказалось под угрозой из-за случившейся в субботу приостановки работы правительственных учреждений. Однако в понедельник Сенату США удалось принять трехнедельный бюджет. Так что поедет.

Главный герой дня в России – ФСБ. Как удалось выяснить “Коммерсанту”, ведомство разослало письма предприятиям Нижегородской области с требованием остановить производство на время проведения в России Чемпионата мира по футболу, ссылаясь на президентский указ об усиленных мерах безопасности. Письма получили Кстовский нефтеперерабатывающий завод, опытное конструкторское бюро машиностроения им. Африкантова и племзавод “Пушкинское”, который находится в селе Большое Болдино (Александр Сергеевич, простите!) и занимается разведением "крупного рогатого скота черно-пестрой породы". По данным Ъ, то же самое происходит и в других регионах. Руководители разводят руками.

Российское правительство запретило “организаторам распространения информации в интернете”, то есть мессенджерам рассказывать о контактах со спецслужбами. Если такой контакт состоится, мессенджер должен будет предоставить фсбшникам удаленный доступ к своей информационной системе. Но вы об этом не узнаете. Тем, кому все это кажется фантастическим, рекомендуем расследование Ильи Жегулева о том, как силовики внедрились в “Лабораторию Касперского”.

Депутат Ирина Яровая, в отличие от российских телезрителей, знает о нападениях в школах в Перми и Улан-Удэ. В связи с чем уже подготовила законопроект о внесудебной блокировке сайтов, побуждающих детей к агрессии против детей. Учитывая успех ее “пакета”, можно ждать принятия и этого документа – хотя “пакет” теперь приходится смягчать, чтобы операторы связи могли выполнять содержащиеся в нем требования.

Максим Панфилов, приговоренный к принудительному лечению по “болотному делу”, выйдет из психушки 2 февраля. Таким образом на свободе окажутся все осужденные в связи с участием в митинге, состоявшемся 6 мая 2012 года. Прошло почти шесть лет, целый президентский срок.

Новая президентская кампания идет как задумано.

В Тамбовской области за Путина агитируют даже школьники (хотя это запрещено законом);

агитируют даже школьники (хотя это запрещено законом); Ксения Собчак собрала подписи;

собрала подписи; Фонд “Пятое время года”, через который организовывалась кампания Навального, ликвидирован – как выяснилось в суде, за то, что кампания финансировалась биткоинами (тут глава федерального штаба Навального Леонид Волков объясняет, откуда взялись эти биткоины). Несмотря на то, что решение суда будет обжаловано, счета фонда в “Альфа-банке” уже заблокированы. В Ростове-на-Дону опять арестован координатор штаба Навального.

На этом фоне свежо прозвучали слова президента Филиппин Родриго Дутерте, сказанные во время визита на военную базу: “Если я останусь на посту дольше срока и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу”. Потому что, мол, задача армии – защищать Конституцию.

Турецкая армия заняла несколько деревень в Сирии. Руководство Турции утверждает, что с Россией все эти действия согласованы. Совет безопасности ООН провел консультации (англ.) по этому вопросу, но никакого заявления не выпустил. Чем курды мешают всем в округе, объясняется здесь.

На этой неделе Апелляционный суд в Лондоне слушает аргументы Украины по поводу ее отказа выплачивать России трехмиллиардный долг. Украина пытается убедить судей вернуть дело в Высокий суд Лондона – с тем, чтобы он рассмотрел по существу претензии Киева к Москве. В самой Украине идут тяжбы Михаила Саакашвили: в деле о его претензиях к миграционной службе Украины сменят судью, по делу о преступном получении политиком денег от беглого олигарха Курченко продолжаются допросы.

Вчера ко Дню соборности в Киеве развернули километровый флаг с Крымом и Донбассом. Переговоры между спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и помощником Путина Владиславом Сурковым по Донбассу могут состояться уже в пятницу. В Дубае.

Сегодня будут объявлены номинанты на кинопремию “Оскар”.

Три ссылки поэтому начнем с кино, но не с оскаровского:

Здесь – эссе киноведа Алексея Гусева к 120-летию Сергея Эйзенштейна, а здесь – интервью с чешским мультипликатором Аурелом Климтом, автором полнометражного мульта о собаке Лайке, которая умерла в космосе, но после смерти поселилась – вместе с первыми космонавтами – на другой планете.

Два ленинградских материала. 18 января в Москве состоялся закрытый показ документального фильма "Блокадная кровь. Генетика", в котором утверждается, что у потомков людей, переживших блокаду, – у Путина, например – особые гены. Почитайте, что думают об этом биологи. Осадок у вас наверняка останется, поэтому вот симпатичный рассказ об истории петербургского метро.

“Этот роман я должен писать так, словно это не роман, а рассказ”. Выдержки из записных книжек Генри Джеймса. Лестно отзывается об Ипполите Тэне, который лестно отзывается о Тургеневе.

Искренне ваши,

Семь-сорок