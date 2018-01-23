Болдинские коровы против мирового футбола

Все, что нужно знать рано утром 23 января
Доброе утро!
Сегодня в Давосе открывается Всемирный экономический форум, на котором будут обсуждать кризис глобализации в условиях “геостратегических трещин” – и снегопада, сильнейшего за почти 20 лет.
Главная интрига была в том, приедет ли на форум президент США. Его участие оказалось под угрозой из-за случившейся в субботу приостановки работы правительственных учреждений. Однако в понедельник Сенату США удалось принять трехнедельный бюджет. Так что поедет.
Главный герой дня в России – ФСБ. Как удалось выяснить “Коммерсанту”, ведомство разослало письма предприятиям Нижегородской области с требованием остановить производство на время проведения в России Чемпионата мира по футболу, ссылаясь на президентский указ об усиленных мерах безопасности. Письма получили Кстовский нефтеперерабатывающий завод, опытное конструкторское бюро машиностроения им. Африкантова и племзавод “Пушкинское”, который находится в селе Большое Болдино (Александр Сергеевич, простите!) и занимается разведением "крупного рогатого скота черно-пестрой породы". По данным Ъ, то же самое происходит и в других регионах. Руководители разводят руками.
Российское правительство запретило “организаторам распространения информации в интернете”, то есть мессенджерам рассказывать о контактах со спецслужбами. Если такой контакт состоится, мессенджер должен будет предоставить фсбшникам удаленный доступ к своей информационной системе. Но вы об этом не узнаете. Тем, кому все это кажется фантастическим, рекомендуем расследование Ильи Жегулева о том, как силовики внедрились в “Лабораторию Касперского”.
Депутат Ирина Яровая, в отличие от российских телезрителей, знает о нападениях в школах в Перми и Улан-Удэ. В связи с чем уже подготовила законопроект о внесудебной блокировке сайтов, побуждающих детей к агрессии против детей. Учитывая успех ее “пакета”, можно ждать принятия и этого документа – хотя “пакет” теперь приходится смягчать, чтобы операторы связи могли выполнять содержащиеся в нем требования.
Максим Панфилов, приговоренный к принудительному лечению по “болотному делу”, выйдет из психушки 2 февраля. Таким образом на свободе окажутся все осужденные в связи с участием в митинге, состоявшемся 6 мая 2012 года. Прошло почти шесть лет, целый президентский срок.
Новая президентская кампания идет как задумано.
На этом фоне свежо прозвучали слова президента Филиппин Родриго Дутерте, сказанные во время визита на военную базу: “Если я останусь на посту дольше срока и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу”. Потому что, мол, задача армии – защищать Конституцию.
Турецкая армия заняла несколько деревень в Сирии. Руководство Турции утверждает, что с Россией все эти действия согласованы. Совет безопасности ООН провел консультации (англ.) по этому вопросу, но никакого заявления не выпустил. Чем курды мешают всем в округе, объясняется здесь.
На этой неделе Апелляционный суд в Лондоне слушает аргументы Украины по поводу ее отказа выплачивать России трехмиллиардный долг. Украина пытается убедить судей вернуть дело в Высокий суд Лондона – с тем, чтобы он рассмотрел по существу претензии Киева к Москве. В самой Украине идут тяжбы Михаила Саакашвили: в деле о его претензиях к миграционной службе Украины сменят судью, по делу о преступном получении политиком денег от беглого олигарха Курченко продолжаются допросы.
Вчера ко Дню соборности в Киеве развернули километровый флаг с Крымом и Донбассом. Переговоры между спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и помощником Путина Владиславом Сурковым по Донбассу могут состояться уже в пятницу. В Дубае.
Сегодня будут объявлены номинанты на кинопремию “Оскар”.
Три ссылки поэтому начнем с кино, но не с оскаровского:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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