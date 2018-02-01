Пятый срок Зорькина, долгие обыски и крупный штраф

Доброе утро!
Часто ли вы смотрите на луну? Если бы вы это сделали вчера вечером, то увидели бы голубое лунное затмение в момент суперлуния. Голубое оно потому, что “голубой луной” называют второе полнолуние за месяц (первое было 1 января). В Калифорнии это выглядело так.
В России скоро выборы: Собчак отнесла в ЦИК коробки с подписями, число кандидатов сократилось до восьми (после проверки подписей их станет меньше), а ФСБ особо доблестно задерживает боевиков и предотвращает теракты.
Все прочее – суды:
- Например, Конституционный. Совет Федерации еще на шесть лет назначил его председателем Валерия Зорькина. Это его пятый подряд срок. Здесь – шесть главных решений суда под председательством Зорькина.
- Суд в Москве арестовал на пять суток пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и на восемь – ведущего YouTube-канала “Навальный.Live” Руслана Шаведдинова. Всего по мотивам воскресной “забастовки избирателей” заведено примерно 120 административных дел. И есть даже уголовное, по статье “умышленная порча имущества”. Пострадавший – бывший внештатник Russia Today, а ныне простой британский блогер Грэм Филлипс, прославившийся своими просепаратистскими репортажами с войны в Донбассе. В воскресенье в Москве ему будто бы разбили камеру. Волонтеров Навального по всей стране продолжают прессовать.
- Полиция провела обыск у журналиста Павла Никулина. За этим последовал допрос в ФСБ. Никулин проходит свидетелем по делу о терроризме: он взял интервью у боевика “ИГ” из Калуги, за публикацию которого The New Times уже оштрафовали.
- Прокуратура просит отменить приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной – после того, как за нее вступилось профессиональное сообщество и московские власти.
- Математику Дмитрию Богатову, держателю узла Tor, обвиненному в публикации призывов к экстремизму, домашний арест заменили на подписку о невыезде. Обвинения так и не сняты.
- Производитель ядовитой спиртовой жидкости, от которой в Иркутской области погибли 76 человек, получил штраф – 250 тысяч рублей.
- Сегодня будет вынесен приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Прокурор просил 10 лет и крупный штраф.
В “ближнем зарубежье” много всего.
- Литва возвела забор на границе с Калининградской областью – ради борьбы с контрабандой сигарет. Высота – два метра, стоимость 1,3 млн евро.
- В Узбекистане отправлен в отставку глава Службы национальной безопасности Рустам Иноятов, верой и правдой служивший покойному Исламу Каримову 23 года.
- В Украине после обвинений в коррупции официально уволен глава фискальной службы Роман Насиров.
- Главред “Страны.ua”, которого обвиняют в вымогательстве взяток за отказ от публикации компромата, попросил политическое убежище в Австрии. Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев подробно рассказал в Европарламанте о преследованиях крымских татар и призвал международное сообщество всячески давить на Россию.
Давить на Россию трудно: по словам эксперта Атлантического Совета Андерса Ослунда, консультировавшего власти США при составлении так называемого “кремлевского списка”, документ был в последний момент по настоянию какого-то высокопоставленного чиновника заменен на “телефонный справочник Кремля”. По словам Ослунда, включение в список всех миллиардеров будет способствовать их сплочению вокруг Кремля, тогда как авторы добивались как раз обратного эффекта.
Польша приближается к принятию закона, криминализирующего упоминания об участии поляков в Холокосте. Вчера, несмотря на критику международной общественности, законопроект без поправок одобрили в комиссиях польского Сената.
Во Франции задержаны четыре человека по делу о нападении на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года. Их подозревают в поставках оружия нападавшим.
В США поезд, на котором ехали конгрессмены-республиканцы, столкнулся с грузовиком. Один человек погиб – он находился в кабине грузовика.
Три ссылки начнем с рассказа о гибели Густава Шпета:
- Поначалу философу нравилось в томской ссылке: “Я потерял Москву, которая в моем представлении есть cloaca maxima (где, к сожалению, барахтаются мои милые), а зато сколько пробрел!”. А потом его там расстреляли. Здесь много цитат из писем, фотографии и воспоминания правнучки Шпета Кати Марголис.
- Глава из книжки режиссера и киноведа Олега Ковалова – о киноколлажах малоизвестного советского режиссера Александра Ледащева, сюрреализме и присущем истинному коллажу эффекту суггестии и озарения.
- И два интервью. С математиком Анатолием Вершиком, который объясняет, зачем учить интегралы, если они нам никогда не понадобятся, и с британским социологом Энтони Гидденсом, который говорит, что мы страдаем от “космополитической перегрузки”. Ему видней.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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