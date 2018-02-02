Ведущих "Навальный Live" оставили под арестом

Московский городской суд оставил без изменений решение об аресте ведущих "Навальный Live" Руслана Шаведдинова и Киры Ярмыш. Об этом сообщили адвокаты задержанных.

31 января Шаведдинов был арестован судом на восемь суток за освещение акции в поддержку забастовки избирателей. Ярмыш арестовали на пять суток. Полиция задержала их в аэропорту Шереметьево.



28 января Ярмыш и Шаведдинов вели на YouTube-канале "Навальный Live" видеотрансляцию с акций в поддержку забастовки избирателей. Прямой эфир был организован из другой страны, чтобы его не сорвали полицейские, как это происходило во время предыдущих акций протеста, организованных оппозиционером Алексеем Навальным.

Также суд оставил без изменения приговор координатору московского штаба Навального Николаю Ляскину. Его оставили под арестом на 15 суток.

Навальный призвал к забастовке избирателей после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на президентских выборах. Акции 28 января прошли в десятках городов страны, в них участвовали тысячи человек. Трансляцию с протестов посмотрели более полутора миллионов человек. По всей стране были задержаны 350 активистов.