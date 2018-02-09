Сотрудников ядерного центра в Сарове арестовали за добычу криптовалют

В Сарове за добычу криптовалют задержали несколько сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Об этом сообщает РБК.

Несколько работников ядерного центра якобы собирались использовать служебное оборудование, чтобы добывать криптовалюту. В данный момент они задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Ранее Герман Греф рассказал о том, что работники Сбербанка неоднократно попадались на майнинге криптовалют на рабочем месте.

За последний год в России повысился интерес к криптовалютам, в частности из-за быстрого роста биткойна. В октябре 2017-го министр финансов Антон Силуанов пообещал выработать механизм контроля над выпуском и обращением цифровых денег на территории России. В 2014 году Центральный банк приравнял биткойн к финансовым пирамидам и рекомендовал запретить его выпуск.

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики входит состав госкорпорации "Росатом" и занимается разработкой и производством ядерного оружия.