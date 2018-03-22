Активисты подали заявку на проведение пикета против депутата Слуцкого

Активисты "Amnesty International", "Проект W" и движения "Российским детям доступное школьное образование" планируют провести в Москве массовый пикет против покрывательства депутата от фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, обвинённого домогательствах до журналисток. Об этом сообщает канал RTVI.

Акцию собираются провести 29 марта на Театральной площади. Организаторы указали в заявке, что на пикет соберётся до 500 участников.

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, комментируя ситуацию с домогательствами, заявил, что в его партии со Слуцким "разобрались бы быстро".

В феврале телеканал "Дождь" сообщил о непристойном поведении депутата Леонида Слуцкого со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле. О домогательствах со стороны парламентария заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

Журналистка Би-би-си Фарида Рустамова также открыто обвинила в домогательствах Слуцкого. По ее словам, она располагает аудиозаписью разговора, в котором политик допускал неоднозначные высказывания. Би-би-си опубликовала расшифровку их диалога.

21 марта комиссия Государственной думы России сообщила, что не нашла "нарушения поведенческих норм" в действиях депутата, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы.

После этого несколько российских СМИ отказались освещать деятельность Госдумы.

Слуцкий назвал "бредом" обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули сразу три журналистки.