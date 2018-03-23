“Буревестник” с криком реет

Доброе утро!

Россияне выбрали названия для оружия будущего. Незадолго до завершения онлайн-голосования на сайте Минобороны России Минобороны России пришлось отразить семь DDoS-атак с территории Западной Европы, Украины и США (об этом сообщило Минобороны России).

О том, что российские военные отправляются в Центрально-Африканскую республику обучать бойцов местной армии, сообщило почему-то не Минобороны, а Министерство иностранных дел.

О чем сообщит сегодня Путин в своем телеобращении, неизвестно, но предполагается, что он поблагодарит россиян за то, что они его выбрали.

У выборов, впрочем, и без Путина сохраняется информационный хвост: журналистки Reuters Мария Цветкова и Полина Никольская рассказали на заседании ЦИК, что у них получилось взять два заявления для голосования по системе “Мобильный избиратель”, что доказывает, что эта система могла быть использована для вбросов (Алексей Навальный говорил об этом еще до выборов). В ответ глава ЦИК посоветовала журналисткам “ехать голосовать в свою страну”.

Отрастает у выборов и событийный хвост:

Правительство обсудило повышение подоходного налога до 15%.

“Газпром” собирается ввести в совет директоров двоюродного племянника Путина (средняя зарплата члена правления “Газпрома” – 12 млн рублей в месяц).

Губернатор Свердловской области внес законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга, Евгений Ройзман таким образом обезврежен.

Минюст России зарегистрировал “Партию прогресса”, только это не та “Партия прогресса”, которую так и не смог зарегистрировать Навальный, а другая – в ПП переименовали “Гражданскую позицию” политтехнолога Андрея Богданова.

В Петербурге суд продлил арест антифашисту Игорю Шишкину до 22 июня, при этом из зала суда без всяких оснований изгнали корреспондентов “Медиазоны” и жену Шишкина. Шишкина и Филинкова обвиняют в создании некоего экстремистского сообщества “Сеть”. В Новосибирске продолжают бороться с экстремистской “Артподготовкой”: одного из симпатизантов движения арестовали в закрытом суде непонятно за что (предположительно за флешку, которая возможно была подкинута).

В Магадане, говорят, у жителей, критиковавших мэра в WhatsApp, изъяли телефоны.

Только два сюжета никак не связаны с выборами, хотя они основные.

Свалка в Волоколамске продолжает испускать предположительно вредные газы, хотя там поставили “две аэрозольных пушки”. Еще 68 детей обратились к врачам, начало школьных занятий перенесли с 8:30 на 10:30 (потому что именно в 8:30 свалка сильнее всего “дышит”), по телевизору про все это ничего не рассказали, а губернатор Подмосковья пообещал возить на эту свалку меньше мусора.

продолжает испускать предположительно вредные газы, хотя там поставили “две аэрозольных пушки”. Еще 68 детей обратились к врачам, начало школьных занятий перенесли с 8:30 на 10:30 (потому что именно в 8:30 свалка сильнее всего “дышит”), по телевизору про все это ничего не рассказали, а губернатор Подмосковья пообещал возить на эту свалку меньше мусора. В связи с делом о домогательствах депутата от ЛДРП Леонида Слуцкого к журналисткам и решением комиссии по этике, из которого следует, что домогаться можно, большинство независимых российских СМИ в той или иной форме поддержали бойкот Госдумы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что бойкотирующие лишаются аккредитации. Песков четыре раза отказался комментировать скандал, зато его прокомментировал глава фракции ЕР, бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он сказал, что у него во фракции со Слуцким “быстро бы разобрались”. То, что Турчак умеет “разбираться” с людьми, мы знаем по делу об избиении журналиста Олега Кашина.

к журналисткам и решением комиссии по этике, из которого следует, что домогаться можно, большинство независимых российских СМИ в той или иной форме поддержали бойкот Госдумы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что бойкотирующие лишаются аккредитации. Песков четыре раза отказался комментировать скандал, зато его прокомментировал глава фракции ЕР, бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он сказал, что у него во фракции со Слуцким “быстро бы разобрались”. То, что Турчак умеет “разбираться” с людьми, мы знаем по делу об избиении журналиста Олега Кашина. Возник новый сюжет: журналист Настоящего Времени Ренат Давлетгильдеев рассказал о домогательствах со стороны главы ЛДПР Владимира Жириновского. Здесь он говорит об этом подробно.

Герой Украины Надежда Савченко была последовательно лишена депутатской неприкосновенности и депутатского мандата, после чего задержана Службой безопасности Украины по подозрению в подготовке государственного переворота. В Верховной Раде показали получасовой фильм, основанный на материалах досудебного расследования, – в нем Савченко и арестованный ранее Владимир Рубан обсуждают “физическое устранение” украинского руководства. Здесь полный текст этого фильма. Чтобы понять, как Савченко из героини, стоически переносившей заключение в России, превратилась в пророссийскую заговорщицу, почитайте комментарии украинского политтехнолога. Сегодня суд в Киеве изберет меру пресечения Савченко.

Наконец, “Новичок” – вкусное на третье. Сержант Ник Бейли, пострадавший от того же, чем отравили Скрипалей, выписался из больницы. Британский суд разрешил передать пробы крови Юлии и Сергея Скрипалей специалистам из Организации по запрету химоружия. Евросовет согласился с обвинениями в адрес России по этому делу. ЕС отзывает своего посланника в Москве для консультаций. И самое занимательное: химик Леонид Ринк, недавно объяснявший РИА Новости, что “Новичка” создали британские спецслужбы, проходил по уголовному делу об убийстве банкира Ивана Кивелиди как человек, продавший этого самого “Новичка” преступникам. По таинственным причинам он избежал какого-либо наказания. Материалы уголовного дела публикует “Новая газета”, источники The Bell подтверждают, что они подлинные.

Ну а то, что президент США Дональд Трамп вводит торговые пошлины на китайские товары, называет бывшего вице-президента США Джо Байдена сумасшедшим и слабым (умственно и физически), а также меняет советника по национальной безопасности с генерала Макмастера на Джона Болтона, уже даже не так интересно.

Читайте лучше три ссылки:

Наука. Здесь объясняется, какие химические процессы происходят с мусором, попавшим на свалку (например, в Волоколамске). Тут лингвист Наум Хомский (ну хорошо, Ноам Чомски) и специалист по искусственному интеллекту Роберт Бервик рассказывают, зачем человеку вообще разговаривать (это отрывок из их книжки “Человек говорящий. Эволюция и язык”).

О том, зачем человеку читать, сразу два интересных текста: монолог философа Александра Секацкого и рассуждения журналиста Юрия Сапрыкина.

На “Арзамасе” вышел курс по истории завоевания Кавказа. Его надо слушать, но можно кое-что и почитать – например, про кавказскую фольклорную музыку и кавказское застолье.

Хороших вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок