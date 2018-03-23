“Буревестник” с криком реет

Все, что нужно знать рано утром 23 марта
Доброе утро!
Россияне выбрали названия для оружия будущего. Незадолго до завершения онлайн-голосования на сайте Минобороны России Минобороны России пришлось отразить семь DDoS-атак с территории Западной Европы, Украины и США (об этом сообщило Минобороны России).
О том, что российские военные отправляются в Центрально-Африканскую республику обучать бойцов местной армии, сообщило почему-то не Минобороны, а Министерство иностранных дел.
О чем сообщит сегодня Путин в своем телеобращении, неизвестно, но предполагается, что он поблагодарит россиян за то, что они его выбрали.
У выборов, впрочем, и без Путина сохраняется информационный хвост: журналистки Reuters Мария Цветкова и Полина Никольская рассказали на заседании ЦИК, что у них получилось взять два заявления для голосования по системе “Мобильный избиратель”, что доказывает, что эта система могла быть использована для вбросов (Алексей Навальный говорил об этом еще до выборов). В ответ глава ЦИК посоветовала журналисткам “ехать голосовать в свою страну”.
Отрастает у выборов и событийный хвост:
Только два сюжета никак не связаны с выборами, хотя они основные.
Герой Украины Надежда Савченко была последовательно лишена депутатской неприкосновенности и депутатского мандата, после чего задержана Службой безопасности Украины по подозрению в подготовке государственного переворота. В Верховной Раде показали получасовой фильм, основанный на материалах досудебного расследования, – в нем Савченко и арестованный ранее Владимир Рубан обсуждают “физическое устранение” украинского руководства. Здесь полный текст этого фильма. Чтобы понять, как Савченко из героини, стоически переносившей заключение в России, превратилась в пророссийскую заговорщицу, почитайте комментарии украинского политтехнолога. Сегодня суд в Киеве изберет меру пресечения Савченко.
Наконец, “Новичок” – вкусное на третье. Сержант Ник Бейли, пострадавший от того же, чем отравили Скрипалей, выписался из больницы. Британский суд разрешил передать пробы крови Юлии и Сергея Скрипалей специалистам из Организации по запрету химоружия. Евросовет согласился с обвинениями в адрес России по этому делу. ЕС отзывает своего посланника в Москве для консультаций. И самое занимательное: химик Леонид Ринк, недавно объяснявший РИА Новости, что “Новичка” создали британские спецслужбы, проходил по уголовному делу об убийстве банкира Ивана Кивелиди как человек, продавший этого самого “Новичка” преступникам. По таинственным причинам он избежал какого-либо наказания. Материалы уголовного дела публикует “Новая газета”, источники The Bell подтверждают, что они подлинные.
Ну а то, что президент США Дональд Трамп вводит торговые пошлины на китайские товары, называет бывшего вице-президента США Джо Байдена сумасшедшим и слабым (умственно и физически), а также меняет советника по национальной безопасности с генерала Макмастера на Джона Болтона, уже даже не так интересно.
Читайте лучше три ссылки:
Хороших вам выходных!
Искренне ваши,
Семь-сорок
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.