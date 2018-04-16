Арестованная Надежда Савченко возобновила голодовку

Арестованная по подозрению в подготовке теракта депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко возобновила голодовку. Об этом сообщает интернет-издание "Украинская правда".

Савченко объявила голодовку 23 марта — через день после своего задержания. 13 апреля депутата собирались допросить с использованием детектора лжи. Во время допроса Савченко стало плохо и она согласилась на три дня прекратить голодовку. За это время депутата так и не допросили, и она объявила о продолжении своего протеста.

Савченко инкриминируют шесть статей Уголовного кодекса Украины, в частности, "насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти", "посягательство на жизнь государственных и общественных деятелей", "подготовку к совершению террористического акта". Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.