Два Саргсяна и геноцид через санкции

Доброе утро!

Сегодня парламент Армении, как ожидается, утвердит Сержа Саргсяна на посту премьер-министра. Серж Саргсян десять лет был президентом Армении, под конец второго срока провел конституционную реформу, превратив страну из президентской в парламентскую республику, и вот теперь собирается в премьеры. Особую красоту этой “рокировке” придает еще и то, что президентом Армении недавно был избран тоже Саргсян – но Армен. Он однофамилец и однопартиец Сержа С.

В понедельник недовольные рокировкой граждане вышли на улицы под предводительством оппозиционного депутата Никола Пашиняна. Против них прислали “космонавтов” с колючей проволокой. 46 человек получили ранения.

Комментарии политолога Степана Григоряна читайте тут.

Президент США Дональд Трамп, по данным Washington Post, распорядился отложить введение новых санкций в отношении России. Этим, впрочем, накала российской внешнеполитической риторики уже не снизить. В интервью “Би-би-си” глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что во времена Холодной войны, в отличие от нынешних, “не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции”. Хотя нынешний глава Пскова в инстаграм-переписке с бывшим псковским губернатором Турчаком показал яркий пример несгибаемости: “Пиндосы заврались так, – написал он, – что их легче стереть с лица земли, но Господь это запрещает!” Комментарий, правда, через некоторое время исчез.

Размещен он был под фотографией разрушенного войной Дамаска. Накануне с отчетом об ударах по объектам, связанным с химической программой Сирии, в парламенте Великобритании отчиталась Тереза Мэй. Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон затронет ту же тему в обращении к Европарламенту.

Пока же спецслужбы США и Великобритании предупредили мировую общественность, что российские хакеры заразили роутеры по всему миру в рамках кампании по кибершпионажу.

В России провайдеры начали блокировать мессенджер Telegram – по вынесенному в пятницу решению суда. Вместе с Telegram блокируются миллионы IP-адресов Amazon и Google. Прокси-серверы тоже блокируются. На Лубянке задержаны 12 человек с бумажными самолетиками, протестовавшие против блокировки мессенджера. Параллельно идет продвижение мессенджера TamTam, принадлежащего Mail.ru Group. Основатель Telegram Павел Дуров назвал действия российских властей антиконституционными и сказал, что блокировка ухудшит качество жизни 15 миллионов россиян. Здесь юрист Роскомсвободы объясняет, почему с приватностью россиянам следует распрощаться.

В Москве и Подмосковье замечены два проявления оттепели:

Мосгодсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которую ранее осудили на два года, обвинив в смерти пациента. Дело, однако, не закрыли, а вернули в прокуратуру.

Мособлсуд отменил арест организатора протестов против свалки "Ядрово" Артема Любимова, его дело прекращено – Любимов, впрочем, свои 15 суток уже отсидел.

Прочие судебно-следственные новости:

В Петербурге, по данным “Новой газеты”, обвиняемого в хищениях при строительстве подводной лодки “Варшавянка” Валерия Пшеничного запытали до смерти. Ранее говорилось о самоубийстве, но судебно-медицинская экспертиза свидетельствует о пытках, изнасиловании и убийстве.

В Красноярске пользовательнице “ВКонтакте” дали два года колонии-поселения за картинки, размещенные в закрытом альбоме.

В Москве украли историческую сурдокамеру, в которой тренировались первые советские космонавты.

Причиной пожара в “Зимней вишне” в Кемерове стало, по данным Ъ, короткое замыкание: из-за неубранного снега протекла крыша, вода попала на провода, проложенные на детской игровой зоной на верхнем этаже. Вентиляцию не выключили, поэтому пожар распространился быстрее, чем мог бы. Пожарные в Якутске, не дожидаясь трагедии, объявили голодовку в связи с нехваткой оборудования.

В российской Госдуме все тихо: депутат Слуцкий внес в декларацию земельный участок, который у него нашел Навальный, единоросс Вострецов внес законопроект об обязательном распределении для студентов-бюджетников (на срок от четырех до шести лет), а ответные санкции России в отношении США будут рассматриваться аж 15 мая (потому что законопроект должен быть “очень качественным”, сказал Володин). Если кому-то интересно, как именно грызутся за власть в “Единой России”, то это освещено вот тут (спикеры-единороссы обращаются к журналистке со словом “котик” – некоторый прогресс по сравнению с “зайчуткой” депутата Слуцкого).

Объявлены победители Пулитцеровской премии. Среди них – сын Вуди Аллена Ронан Фэрроу, один из зачинателей кампании против сексуальных домогательств в Голливуде, которая затронула его отца, и редакции газет New York Times и Washington Post – за освещение российского вмешательства в американские президентские выборы.

Сегодня выходят мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми, в которых он объясняет, почему Дональд Трамп морально непригоден для президентской должности. Сам Трамп примет у себя во Флориде премьера Японии Синдзо Абе – будут обсуждать грядущий конструктивный диалог с Ким Чен Ыном.

Три ссылки сегодня целиком посвятим делам давно минувшим:

“У некоторых виленских евреев были иллюзии, особенно у моего деда, свободно говорившего по-немецки. Они считали немцев единственной цивилизованной нацией в Европе. Где уж русским до них! А полякам!” История жизни социолога Теодора Шанина, записанная Александром Архангельским.

Рассуждения Ирины Каспэ о значении блокады Ленинграда в позднесоветской культуре.

Картинки, неподвижные и движущиеся. Неизвестный фотоархив неизвестного полковника за 1910–1914 годы (с комментариями историка) или материал к 30-летию фильма “Асса”.

Искренне ваши,

Семь-сорок

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