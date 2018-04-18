Хейли не признала путаницы насчет санкций в отношении России

Посол США в ООН Никки Хейли отрицает утверждения главного экономического советника президента Дональда Трампа о том, что она что-то не поняла в отношении возможных новых санкций против России.

Хейли заявила об этом 17 апреля, через два дня после того, как она сказала в телевизионном интервью, что 16 апреля будут объявлены новые санкции в отношении России за поддержку президента Сирии Башара Асада. Однако санкции не были объявлены. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что Вашингтон "рассматривает дополнительные санкции в отношении России, и решение будет принято в ближайшем будущем".

"Вашингтон пост" и Reuters цитировали неназванные источники, в том числе высокопоставленного представителя администрации, о том, что Трамп решил отложить введение санкций в тот же самый день, когда Хейли о них объявила.

Выступая перед журналистами 17 апреля, главный экономический советник Трампа Ларри Кудлоу сказал, что Хейли "забежала вперед" и что "возможно, произошла какая-то мгновенная путаница". Однако Хейли отвергла, что допустила ошибку. "Она не запуталась, а мне не следовало этого говорить – она следовала тому, что, по ее мнению, было нашей политикой. Однако политика была изменена, а ей не сказали об этом, поэтому она попала впросак", – добавил Кудлоу, сообщает New York Times.

Неназванный представитель МИД России сообщил о том, что администрация президента США уведомила российское посольство в Вашингтоне, что новых санкций в ближайшее время не будет. Об этом пишут "Интерфакс", ТАСС и РИА Новости. О каком периоде без новых санкций идет речь, не уточняется.

Ранее об отсрочке новых санкций рассказали источники The Washington Post. По информации газеты, президент США Дональд Трамп остался недоволен заявлением постпреда при ООН Никки Хейли о готовящихся санкциях. В частности, она говорила, что ограничения затронут компании, которые поставляют в Сирию оборудование для вероятного производства химического оружия.