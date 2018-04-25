Пашинян ждет звонка Карапетяна

Доброе утро!

Государственный визит президента Франции в США оказался необычайно фотогеничным. Посадку французского скального дуба и стряхивание перхоти с пиджака Макрона все уже видели, но вот с этого ракурса Эммануэля Макрона показывают редко.

На официальных переговорах обсуждалось ядерное соглашение с Ираном, выход из которого был одним из предвыборных обещаний Трампа. И вот теперь выясняется, что США и Франция будут работать над новым вариантом соглашения (представитель России, правда, заранее назвал его “междусобойчиком”, потому что действующий вариант разрабатывался при участии России в формате 5+1).

“Междусобойчик”, если воспользоваться выражением российского представителя, складывается у западных стран по сирийскому вопросу: по данным The Guardian, западные страны придумывают, как обойти российское вето, постоянно возникающее в Совете безопасности ООН, как только предлагается резолюция с механизмом расследования инцидентов, связанных с применением химического оружия. Один из вариантов решения – вынести вопрос на Генассамблею ООН, где вето не действует.

Ситуация в Армении становится неопределенной. В Ереване прошло шествие оппозиции в память массовых убийств армян в Османской империи, однако первые же консультации оппозиции с представителями власти ни к чему конструктивному не привели. Лидер протестов Никол Пашинян настаивает, что премьером не может стать никто из представителей правящей Республиканской партии, даже если он из этой партии выйдет. Исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян (кто он такой, можно посмотреть здесь) ответил на это, что в таком случае в переговорах нет смысла. Пашинян призвал людей вернуться на улицы.

Задержанных в Москве участников акции у армянской церкви оштрафовали на 20 тысяч рублей (всего их 29 человек), против двоих из них возбудили уголовное дело о нападении на полицейских.

Президент Беларуси в своем обращении к народу и парламенту тоже высказался об Армении: "Вот так вот нас поодиночке просто перебьют", – сказал Лукашенко, но понять, что он имеет в виду, было сложно. Михаил Саакашвили выразился яснее: поздравил армянский народ с “великим будущим” и пообещал вскоре вернуться в Грузию, чтобы строить великое будущее и там.

В России будущее уже наступило: сервисы Google продолжают работать со сбоями, Viber тоже функционирует нестабильно, аудитория безуспешно блокируемого Telegram осталась практически неизменной, сервис Mail.ru охотится за VPN и прокси-серверами, но утверждает, что это на самом деле не он.

Власти Москвы не разрешили Навальному провести 5 мая акцию “Путин нам не царь”, но он все равно призывает на нее выйти. Сегодня Верховный суд России примет решение, пересматривать ли дело Алексея и Олега Навальных о мошенничестве в договорах о грузоперевозке с компанией Yves Rocher. В октябре прошлого года ЕСПЧ счел обвинительный приговор по делу произвольным и необоснованным.

Марка Фейгина, защищавшего, среди прочих, Pussy Riot и Надежду Савченко, лишили адвокатского статуса в России за склоки в соцсетях. Сам он считает это политическим жестом.

Санкции. Совладелец крупнейшего в мире производителя титана, корпорации “ВСМПО-Ависма”, назвал готовящийся в российском парламенте законопроект об ответных санкциях в отношении США “вредительским”. Чуть позже проект рассмотрели в Совете Федерации, где ряд комитетов (в том числе по социальной политике) с его жесткостью не согласились. По данным источника РБК, СФ подготовит смягчающие поправки, после чего закон быстро утвердят. Олег Дерипаска, несмотря на обещанные послабления со стороны Минфина США, отменил в связи с санкциями книжный фестиваль в Иркутске, который в прошлом году учредил его фонд.

И прочие новости культуры.

Чиновница минкульта, письменно попросившая Мосгорсуд оставить режиссера Серебренникова под домашним арестом, оказывается, не имела полномочий этого делать.

Документалиста Виталия Манского два часа допрашивали в Следственном комитете – в связи предполагаемым разжиганием ненависти на фестивале “Артдокфест”, который он организует.

Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной (разжигание ненависти к русским). Любопытно, что пресс-служба суда объявила о решении судьи за сутки до судебного заседания.

И вот еще о культуре быта: глава Чечни сказал в эфире “России 24”, что регистрация брака разрушает семью, а жен может быть числом до четырех.

Первая из трех ссылок будет о павианах.

“В самодисциплине самцы павианов не сильны”. Отрывок из книги специалиста в области нейроэндокринологии Роберта Сапольски “Записки примата: необычайная жизнь ученого среди павианов”, посвященной его многолетним исследованиям приматов Восточной Африки.

“Послушайте, что это за ужасная, за кошмарная вещь, когда сразу, одновременно, под одним потолком, тесно прижавшись друг к другу, едят тысячи человек!” – возмущался в 1908 году Леонид Андреев. Краткая история русского ресторана в изложении Евгения Пономарева.

И наконец эссе британского художественного критика и прозаика Джона Бёрджера “Скульптура как способ мыслить”.

Искренне ваши,

Семь-сорок