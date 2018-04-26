“Вредоносная деятельность” станет “более точечной”

Доброе утро!

В минувший вторник в Екатеринбурге выпало много снега, и смотры строя и песни, организованные в рамках проекта “Сыны и дочери Отечества” (проходит при поддержке министерства обороны России), получились особенно зрелищными.

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Организаторы говорят, что решение маршировать на заснеженном плацу в летней форме дети приняли осознанно.

Депутат петербургского ЗакСа Андрей Анохин, в отличие от организаторов этого конкурса, в сознательность россиян не верит – поэтому сочинил законопроект, в соответствии с которым доступ в соцсети россияне должны получать через портал “Госуслуги”, причем не больше, чем на три часа в день. А если соцсети откажутся сотрудничать с “Госуслугами”, то их надо заблокировать.

Заблокировать Telegram по-прежнему не получается, но пострадавшие от блокировки сайтов, заблокированных в попытке заблокировать Telegram начали возмущаться. Общество научных работников потребовало от Медведева “пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора”, то же самое сделал Совет при минобрнауке.

Ущерб от происходящего оценивается в $2 млрд – интернет-компании требуют от интернет-омбудсмена создать “оперативный штаб” помощи для пострадавших. Роскомнадзор обещает подходить к блокировкам “более точечно” и рапортует, что переговоры с Google об отказе предоставлять IP-адреса запрещенному в России Telegram идут “конструктивно”, тогда как Amazon от сотрудничества отказался. Глава Федеральной антимонопольной службы усомнился, что Telegram вообще можно заблокировать.

Усомниться в том, что власти Москвы смогут запретить продажу и потребление алкоголя в некоторых местах города во время ЧМ по футболу, можете самостоятельно.

В Армении продолжились уличные протесты. Переговоры между их лидером Николом Пашиняном и Кареном Карапетяном, исполняющим обязанности премьера, не состоялись (хотя последний не исключил возможности проведения досрочных парламентских выборов). Правящая Республиканская партия осталась без партнера по коалиции, на сторону протестующих демонстративно перешел и.о. министра спорта, блок “Елк” официально выдвинул Никола Пашиняна кандидатом во временные премьеры. Пашинян встретился с российским послом и сказал, что Россия в происходящее вмешиваться не будет. Михаил Саакашвили на этот счет иного мнения.

Верховный суд России отказался отменять приговор братьям Навальным по делу Yves Rocher, то есть, по словам защиты Навального, “демонстративно проигнорировал решение ЕСПЧ”. Соответственно, Олег Навальный отсидит весь срок (до 30 июня этого года), адвокаты же обратятся в комитет министров Совета Европы с просьбой оценить действия России. Зато мэрия Москвы, отказавшая Навальному в проведении акции “Путин нам не царь” 5 мая, внезапно готова к переговорам. (Акцию “Левого фронта” 6 мая с требованием назначить премьер-министром Грудинина, в мэрии разрешили). Финансовый отчет о президентской кампании Навального можно почитать тут.

Уголовные хроники:

Следственный комитет России внезапно захотел перевести Алексея Малобродского, обвиняемого по делу “Седьмой студии” , из СИЗО под домашний арест, и министр культуры Мединский одобрил “гуманизм” следователей.

, из СИЗО под домашний арест, и министр культуры Мединский одобрил “гуманизм” следователей. Главе чеченского “Мемориала” Оюбу Титиеву продлили арест на два месяца – в суд привезли внезапно, без адвокатов.

продлили арест на два месяца – в суд привезли внезапно, без адвокатов. В Красноярском крае завели уголовное дело об избиении заключенных в колонии: ролик на YouTube, где сотрудники ФСИН бьют зеков под “Полет валькирий” , посмотрели больше 10 тысячи человек.

, посмотрели больше 10 тысячи человек. В Нижнем Новгороде студентку местного медицинского университета из Зимбабве обвинили в незаконном миссионерстве за то, что она пригласила всех желающих на африканскую вечеринку в местной протестантской церкви. Будут депортировать, как защитит диплом.

В Дании сурового строителя подводной лодки приговорили к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки, которая хотела о нем написать.

Из жизни российских наемников. Журналисты Reuters проследили, куда едут из аэропорта Ростова-на-Дону одетые в камуфляж пассажиры не указанных в расписании чартерных рейсов, прибывающих из Сирии. Выяснилось, что на базу Минобороны РФ близ хутора Молькино под Краснодаром. Что делают одетые в камуфляж не говорящие по-французски белые мужчины в Центральноафриканской республике, интересно рассказано тут. За обоими наемническими проектами предположительно стоит “повар Путина” Евгений Пригожин.

Про санкции новостей нет – разве что американские сенаторы призвали крупнейшие мировые банки рассказать о счетах российских богачей, связанных с Путиным. Почитайте поэтому, как действовали взаимные санкции СССР и Запада в годы холодной войны, полезно вспомнить.

Три ссылки сегодня спокойные.

Могут ли книги быть мусором? Очевидно, что да (вспомните бесконечные материалы XXVI съезда КПСС). Что с ними бывает, когда они в такой мусор превращаются, рассказывает Евгения Пищикова.

Глава “Одиночество знаменитого человека” о Жан-Жаке Руссо из исследования французского историка Антуана Лилти, посвященного формированию культуры селебрити. А вот рецензия на эту книгу.

Рассказ о судьбе народа ашанинка – индейцев перуанской сельвы. От иезуитов к каучуку и от каучука к коке.

Искренне ваши,

Семь-сорок