Сплошной “Дискофюрер”

Доброе утро!

Нижняя палата французского парламента запретила ученикам начальных и средних классов пользоваться смартфонами в школе. Специально для французских школьников – короткий список событий, который можно пробежать глазами из-под парты:

Путин в 16-й раз пообщался с народом: “Мы движемся в сторону устойчивого белого цвета”.

ФБК Навального нашел пентхаус депутата Слуцкого, который застройщик называл взяткой.

Организатор прошлогоднего теракта в Стокгольме приговорен к пожизненному заключению.

В Украине учрежден антикоррупционный суд.

Путин и вопросы языкознания

За 4 часа 25 минут своей прямой линии Путин объяснил, почему в России все хорошо, посмотрел массу видеообращений страждущих граждан, выслушал речи великих писателей земли русской Шаргунова и Прилепина, поймал губернатора Владимирской области на вранье, так и не выяснил у вице-премьера Гордеева, почему мясо коровы называют говядиной, обещал не закрывать YouTube и Instagram, пристыдил Евросоюз за неграждан в Прибалтике, а Украину – за неспособность решить проблему с так называемыми ДНР и ЛНР (сам-то он готов по-быстрому выдать российские паспорта всем связанным с “русским миром”). Понаблюдав, как футбольный тренер Валерий Газзаев требует от Бога, Николая Чудотворца и святого Георгия, чтобы они помогали российскому президенту, Путин в который раз напомнил, что “времени на раскачку нет”.

И уехал в Китай, куда сегодня прибывает и президент Ирана Хасан Рухани.

Сенцов и Вышинский

Крупнейшие писатели мира призвали Путина и освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Сенцов продолжает держать голодовку, проходивший с ним по одному делу Александр Кольченко голодовку в поддержку Сенцова прекратил, потому что начал падать в обмороки. Путин в ходе прямой линии сказал, что “пока не думал” о возможности обмена Сенцова на арестованного в Украине главного редактора агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Служба безопасности Украины утверждает, что обнаружила в банковской ячейке Вышинского трудовой договор с медиагруппой "Россия сегодня", оружие и 200 тысяч долларов.

Экстремизм и пытки

Видеообращение к Путину матерей обвиняемых по делу о создании экстремистского сообщества “Новое величие” в ходе прямой линии не показывали, хотя одна из них задает российскому президенту конкретный вопрос: “Неужели у вас нет других врагов, кроме моей дочери?” Обвиняемых по этому делу пытали после задержания.

О пытках в полиции рассказали также три студента из Воронежа, свидетель по делу ингушского Центра “Э”, активист Денис Бахолдин (который уже больше года сидит в СИЗО, потому что он, по версии следствия, состоит в украинском “Правом секторе”). Нижегородец Александр Дмитриев получил по решению суда 70 тысяч рублей компенсации за сломанный в полиции позвоночник.

Кутузовская ривьера и “Дискофюрер”

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил пентхаус, принадлежащий жене депутата Госдумы Леонида Слуцкого, известного своими приставаниями к журналисткам и быстрой ездой. Пентхаус в элитном жилом комплексе “Кутузовская ривьера” интересен тем, что застройщик этого комплекса Сергей Полонский рассказывал в суде, как Слуцкий вымогал у него там квартиру в качестве взятки бывшему заместителю мэра Москвы Владимиру Ресину.

Тем временем в Пскове активиста штаба Навального собираются штрафовать за 40-секундный ролик “Дискофюрер” (потенциально экстремистский), размещенный его 11-летним сыном во “ВКонтакте”.

Что там у “западных партнеров”

Верховная Рада Украины приняла закон об антикоррупционном суде (учреждения которого требовали – в обмен на помощь – МВФ, Всемирный банк и другие международные организации) и уволила министра финансов Александра Данилюка за то, что он пожаловался представителям стран “большой семерки” на давление со стороны президента Украины.

приняла закон об антикоррупционном суде (учреждения которого требовали – в обмен на помощь – МВФ, Всемирный банк и другие международные организации) и уволила министра финансов Александра Данилюка за то, что он пожаловался представителям стран “большой семерки” на давление со стороны президента Украины. Сегодня в Квебеке открывается саммит “большой семерки” , на котором президент Франции Эммануэль Макрон собирается договориться с президентом США о пошлинах.

, на котором президент Франции Эммануэль Макрон собирается договориться с президентом США о пошлинах. Суд в Стокгольме приговорил к пожизненному заключению гражданина Узбекистана, устроившему теракт, жертвами которого стали пять человек. Получившие пожизненное в Швеции в среднем проводят в заключении 16 лет.

приговорил к пожизненному заключению гражданина Узбекистана, устроившему теракт, жертвами которого стали пять человек. Получившие пожизненное в Швеции в среднем проводят в заключении 16 лет. По данным Wall Street Journal, Путин попросил канцлера Австрии устроить ему встречу с Трампом в Вене. Трамп же пообещал пригласить в Вашингтон Ким Чен Ына, если тот будет хорошо себя вести.

Ссылки начнем рассказами авторов о своих книжках.

Искусствовед Анна Вяземцева рассказывает, как создавалась ее “Искусство тоталитарной Италии”, автор книги “Как стать стоиком” Массимо Пильюччи объясняет, как главными стоиками современности стали анонимные алкоголики, авторы сборника "Мандельштам-читатель. Читатели Мандельштама" говорят о том, как делалась книга.

Классика. Тем, кто забыл, ради чего Чичиков скупал мертвые души, – объяснялка Евгения Шраги. А здесь рассказ о единственном фильме Беккета, который так и назывался, – “Фильм”.

Есть ли коровы на Марсе, разбирается здесь (к новости о том, что Curiosity нашел там метан). Краткая история идишизма изложена тут.

Искренне Ваши,

Семь Сорок