Секс, футбол и тишина

Доброе утро!

Появление Республики Северная Македония под угрозой: президент этой бывшей югославской республики Георге Иванов сказал, что не подпишет договор с Грецией об изменении названия страны. “В ветвях олеандровых трель соловья. Калитка захлопнулась с жалобным стуком”. Почему это вдруг так важно, хорошо рассказано здесь. Прочее – ниже:

Путин фактически переназначил свою прежнюю администрацию. Самый известный из уволенных – советник по интернету Герман Клименко.

Сегодня российское правительство поднимет пенсионный возраст – до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.

На открытие Чемпионата мира по футболу в Россию приедут главы 17 государств, два из которых непризнанные и 15 из которых не участвуют в соревнованиях.

Правительство Грузии ушло в отставку.

Украинский омбудсмен поехала в Россию навещать украинских заключенных.

Околофутбол

Сегодня в России открывается Чемпионат мира. Присутствовать на открытии будут 17 глав государств (два из них непризнанные и 15 из них не играют в футбол). Путин будет последовательно встречаться со всеми, начиная с саудовского принца. Матчем России с Саудовской Аравией чемпионат и начнется, главный болельщик уже ждет.

В Париже “Репортеры без границ” открыли инсталляцию в виде футбольного поля с портретами арестованных и приговоренных к заключению российских журналистов. Из Госдумы поступили расистские инструкции по сексу с приезжими болельщиками, МВД перестало выдавать новостным агентствам криминальную хронику.

Что же до футбола, то статистический победитель уже известен. Следующий Чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде.

Олег Сенцов голодает 32-й день

По словам сестры украинского кинорежиссера, он не собирается ни умирать, ни сдаваться. Ожидается, что 15 июня в колонии Сенцова вновь посетит адвокат. Доехать до города Лабытнанги должна и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова: она отправилась в Россию, чтобы посетить там украинских граждан, находящихся в заключении или в СИЗО. Сегодня Европарламент будет рассматривать резолюцию в поддержку Сенцова.

Внутрироссийское

Путин назначил свою администрацию – почти ту же самую. Должности лишился советник по интернету Герман Клименко, зато Сурков неожиданно остался. Если хочется вникать в подробности, то они здесь.

– почти ту же самую. Должности лишился советник по интернету Герман Клименко, зато Сурков неожиданно остался. Если хочется вникать в подробности, то они здесь. Сегодня правительство России, как ожидается, поднимет пенсионный возраст (до 65 для мужчин и 63 для женщин).

(до 65 для мужчин и 63 для женщин). У главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна ФСБ провела длительный обыск, после чего его забрали на допрос в СК. Вероятно, ему предъявят обвинения в превышении служебных полномочий. В апреле Шестун жаловался Путину, что ФСБ грозилась “переехать его катком” – они хотели, чтобы он отказался от участия в предстоящих выборах.

Московской области Александра Шестуна ФСБ провела длительный обыск, после чего его забрали на допрос в СК. Вероятно, ему предъявят обвинения в превышении служебных полномочий. В апреле Шестун жаловался Путину, что ФСБ грозилась “переехать его катком” – они хотели, чтобы он отказался от участия в предстоящих выборах. Здание правозащитного центра “Мемориал” в Москве, где Театр.doc давал спектакль об арестованном в Чечне главе грозненского “Мемориала” Оюбе Титиеве, эвакуировала полиция. Искали, как водится, бомбу и, как водится, не нашли. Сегодня Верховный суд Карелии будет рассматривать апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор главе карельского “Мемориала” Юрию Дмитриеву.

в Москве, где Театр.doc давал спектакль об арестованном в Чечне главе грозненского “Мемориала” Оюбе Титиеве, эвакуировала полиция. Искали, как водится, бомбу и, как водится, не нашли. Сегодня Верховный суд Карелии будет рассматривать апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор главе карельского “Мемориала” Юрию Дмитриеву. Активистов “Открытой России”, задержанных во Владивостоке, оштрафовали на небольшие суммы за неповиновение полиции, задержанных вместе с ними активистов местного штаба Навального оставили в отделении. Сам Навальный сегодня должен освободиться после 30 суток ареста.

Прочее

В отставку ушел премьер Грузии (и автоматически все правительство). Причины не называются, но в последние месяцы страна пережила две крупные волны протестов.

(и автоматически все правительство). Причины не называются, но в последние месяцы страна пережила две крупные волны протестов. В Германии – новый правительственный кризис, и опять из-за беженцев.

– новый правительственный кризис, и опять из-за беженцев. Генассамблея ООН осудила Израиль за применение силы против палестинцев.

за применение силы против палестинцев. Европарламент одобрил выделение 1 миллиарда евро в помощь Украине .

. Германия оштрафовала Volkswagen на 1 миллиард евро за манипуляции с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу.

В ссылках сегодня – архивы, цитаты и немного теории государственности.

МВД России успокоило историков сталинских репрессий, разъяснив, что бумажные учетные карточки осужденных уничтожаются только после того, как переводятся в электронный вид. То есть с архивами у российского МВД как будто все в порядке.

Чего не скажешь об одном венгерском архиве. Историк Александр Стыкалин объясняет, зачем венгерские власти закрыли архив философа Дёрдя Лукача и почему они так боятся этого крупнейшего марксиста XX века.

Рассказ библиографа Льва Турчинского о профессии книжника, собирательстве и встречах с КГБ и отрывок из книги социолога науки Ива Жэнгра о рецензировании научных статей, распределении грантов и индексе научного цитирования.

Фрагмент новой книги социолога Вадима Волкова “Государство, или Цена порядка” – о возникновении микрогосударств, которые торгуют собственным суверенитетом, создавая на своих крошечных территориях гигантские офшорные зоны.

Искренне Ваши,

Семь Сорок