В Сирии при авиаударе войск Асада погибли мирные жители

Не менее 6 человек погибли в Сирии при бомбардировке со стороны войск Башара Асада. Об этом сообщает Reuters. Агентство ссылается на Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека и волонтеров Объединения медицинских и благотворительных организаций (UOSSM).

Авиаудар был нанесен по деревне Айн аль-Тинех на юго-западе Сирии. Одна из бомб, предположительно, попала в здание школы. По одним данным, погибли не менее 6 мирных жителей, по другим – более 10. Еще около 30 человек пострадали. Большинство из них – женщины и дети. Они бежали в Айн аль-Тинех из-за наступления войск Асада, утверждают источники Reuters.

Армию Башара Асада в Сирии поддерживает российская авиация. Причастна ли она к этому авиаудару, неизвестно. Однако прокремлевские СМИ ранее сообщили, что войска Асада ведут наступление в регионе именно при поддержке воздушно-космических сил России.

Правозащитники и международное сообщество неоднократно обвиняли российскую авиацию в гибели мирных жителей Сирии, в том числе от химического оружия, кассетных и зажигательных снарядов. Москва отвергает все обвинения.