Кызыл: гражданскую активистку оштрафовали за пост во "ВКонтакте"

Суд Кызыла во вторник оштрафовал гражданскую активистку Оюму Донгак на тысячу рублей за пост в социальной сети "ВКонтакте", опубликованный в 2014 году. Её признали виновной в пропаганде нацистской символики. Об этом активистка сообщила на своей странице в Facebook.

Пост Донгак был посвящен "Союзу немецких девушек", который был создан национал-социалистами в Германии.

Активистку задержали накануне в Кызыле. По словам Донгак, задержание произошло под вымышленным предлогом: якобы возбуждено дело о поддельном дипломе о высшем образовании. Активистка сообщила, что на неё "написал донос" руководитель местного отделения КПРФ Роман Тамоев. В заявлении говорится, что Тамоева "возмущают" постоянные посты Донгак о "плохой жизни в Тыве". Полицейские требовали от нее признать вину в административном правонарушении в обмен на возможность не платить штраф. После отказа ее поместили в спецприемник, а спустя несколько часов освободили.​

​Донгак возвглавляла штаб Ксении Собчак на президентских выборах в марте 2018 года. Также она активно участвовала в помощи бездомным сиротам Тувы, которым местные власти не предоставляли законное жилье.

В России неоднократно заводились уголовные и административные дела из-за публикаций в соцсетях. Компания Mail.ru Group, которой принадлежит социальная сеть "ВКонтакте", призвала амнистировать "несправедливо осужденных" за репосты и лайки и декриминализировать подобные случаи в будущем. ​