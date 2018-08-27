Навальный – в тюрьме, Удальцов – госпитализирован. Эфир в 21:05

Тверской суд Москвы приговорил Алексея Навального к 30 суткам ареста. Это уже второй арест политика в течение 2018 года. Первый раз к 30 суткам Навального приговорили в мае – за организацию акции "Он нам не царь". В этот раз оппозиционного политика обвинили в "повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия", а именно в организации 28 января "забастовки избирателей".

В конце слушания Алексей Навальный заявил, что не сомневается в обвинительном решении судьи и считает, что все дело устроено исключительно для того, чтобы помешать ему участвовать во всероссийской акции против повышения пенсионного возраста. Политик заявил ее на 9 сентября.

Алексей Навальный был задержан полицией 25 августа возле своего дома по протоколу от 22 февраля, который был составлен спустя почти месяц после "забастовки избирателей". 28 января 2018 года сторонники политика по всей стране провели акцию в знак протеста против решения ЦИК не регистрировать Навального кандидатом на президентских выборах.

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который держит голодовку в СИЗО, накануне был госпитализирован

Его доставили в 67-ю больницу, состояние оппозиционера тяжелое, сообщила журналистам жена Удальцова Анастасия. По ее словам, Сергей не намерен прекращать голодовку.

14 августа оппозиционер был арестован на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия в связи с акцией перед митингом 28 июля на проспекте Сахарова. Удальцов с решением суда не согласен.

Очередной этап репрессий властей против оппозиции обсуждаем с правозащитником Сергеем Шаровым – Делоне, активистом «Левого фронта» Алексеем Сахниным, корреспондентом Радио Свобода Мумином Шакировым.

Эфир программы "Грани времени" – в 21:05.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.