Серпасто-молоткастый орел пишет Ларри Пейджу

Доброе утро!

Прогресс неостановим (но работать все равно ничего не будет): правительство России учредило секретную научную премию, а Минобороны решило построить на народные пожертвования главный храм российской армии в парке “Патриот”. Православный. И очень большой: пять куполов и пять престолов, пятый посвятят святой великомученице Варваре – покровительнице ракетных войск стратегического назначения. В остальном так:

Российская ЦИК предупредила Google о незаконности акции Навального 9 сентября. Так что пусть Ларри Пейдж сделает так, чтобы Навальный о ней на YouTube не рассказывал.

В Армянске на севере Крыма из-за вредных выбросов остановлен завод “Титан”, из города эвакуированы дети.

ОЗХО подтвердила, что причиной отравления двух британцев в Эймсбери тоже был “Новичок”.

Израиль обстрелял с воздуха иранские объекты на севере Сирии, Россия начала бомбить провинцию Идлиб.

Выборы и вмешательство в них

Российская Центральная избирательная комиссия в специальном письме разъяснила исполнительному директору Google Ларри Пейджу, что намеченная на 9 сентября акция Навального против пенсионной реформы является незаконной, в силу чего рассказы об этой акции на платформах Google могут рассматриваться как иностранное вмешательство в российские выборы. (Ну потому что 9 сентября Москва выбирает Собянина, а некоторые другие регионы – местные органы власти). Ларри Пейдж пока не ответил, задумался.

Власти Москвы решили сделать Тверскую улицу пешеходной с 7 по 10 сентября. В связи с Днем города – ну и чтобы 9 сентября удобнее было митинговать сторонникам Навального. Мэр Москвы Собянин за день выборов в компании Путина и Медведева торжественно откроет концертный зал в парке “Зарядье”, и это не агитация, а исполнение служебных обязанностей.

Каждый 50-й из идущих на эти выборы кандидатов сообщил о своей судимости (чаще всего – за кражу и побои). В Рыбинске кандидату от ПАРНАСа, снятому по суду с выборов, но продолжающему вести кампанию, сожгли машину.

Все мы живые люди, errare humanum est

Депутат Госдумы от “Единой России” и бывший космонавт Максим Сураев прокомментировал версию главы Роскосмоса Рогозина о том, что утечка воздуха на МКС произошла из-за проделанных дрелью отверстий: “Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ – совсем недостойный”, – сказал человек, проживший на орбите почти год.

В Сургуте первоклашкам выдали дневники с двуглавым орлом, в лапах у которого – серп и молот. "Видимо, тот, кто разрабатывал макет дневника, ошибся", – сказал советник главы администрации Сургута Александр Оверчук.

Частушки и мультики

“Грех озарил мою больную душу. // Я за бабло законы все нарушу”. В Саратове прошел обыск в квартире Натальи Ковалевой, которая сочиняла частушки о местных судьях и выкладывала ролики на YouTube. Ее обвиняют в возбуждении ненависти к социальной группе “судейское сообщество (судьи)” . Недаром глава Союза журналистов России предлагает лицензировать деятельность видеоблогеров.

. Недаром глава Союза журналистов России предлагает лицензировать деятельность видеоблогеров. В Новокузнецке – дело о демонстрации нацистской символики за репост клипа-мультика “Красной плесени” (2005), в котором панки уничтожают нацистов (помеченных свастиками).

Глава московского отделения незарегистрированной “Другой России” задержана в связи с акцией 31 августа “Запрещать запрещено”. Сегодня будут судить. Дадут, вероятно, 15 суток.

Не столь веселые дела

Московский адвокат Мария Эйсмонт опубликовала историю бывшего заключенного омской колонии №7, который из-за пережитых там пыток оказался обездвиженным.

оказался обездвиженным. Адвокат Иван Павлов утверждает, что документы о связях топ-менеджера “Интер РАО” Карины Цуркан с молдавской разведкой – фальшифка. Цуркан обвиняют в госизмене , ФСБ три года прослушивала ее телефонные разговоры.

, ФСБ три года прослушивала ее телефонные разговоры. В Украине суд предоставил генпрокуратуре доступ к данным личного мобильного телефона журналистки-расследовательницы за 17 месяцев. Она освещала коррупцию, в том числе и в генпрокуратуре Украины.

В Крыму – новая волна обысков и задержаний крымских татар.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов голодает в российской тюрьме 115-й день. По данным “Левада-Центра”, 49% россиян ничего о нем не знают. 24% высказались за обмен политзаключенными между Россией и Украиной. За освобождение Сенцова высказались 4%.

Сернистый ангидрид и “Новичок”

Из города Армянска на севере Крыма эвакуируют детей. Остановлен завод “Титан”, от вредных выбросов которого местные жители страдают уже дней десять.

Организация по запрещению химоружия подтвердила, что причиной отравления Дон Стерджесс и Чарли Роули в Эймсбери в июле тоже был “Новичок”. Дон Стерджесс умерла, Роули потерял зрение и обездвижен, его лечат.

Сирия

Израиль обстрелял с воздуха иранские объекты на севере Сирии, российская авиация нанесла удары в провинции Идлиб, несмотря на предостережение президента США. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Служба безопасности Украины добавила девять новых имен в список наемников ЧВК Вагнера, погибших в Сирии в результате американских авиаударов в феврале. По данным СБУ, более 80% наемников, отправленных в Сирию, ранее воевали в Донбассе.

Пять ссылок и бонус

Книжки и картинки. Исторический социолог, ученик Валлерстайна Георгий Дерлугьян рассказывает о своей читательской биографии и научной карьере; Кирилл Кобрин рассуждает о последних лондонских выставках, но начинает тоже с книжек.

История и литература. Подборка “литературных рецензий” капитана КГБ Сергея Мережко, курировавшего одесскую библиотеку самиздата в 1980-е годы. Или отрывок из книги экономиста Елены Чирковой “От золотого тельца до “Золотого теленка””, посвященный “Двенадцати стульям” и атмосфере нэпа в советской литературе.

Кино. Интервью с режиссером Биллом Моррисоном, центральным персонажем у которого всегда выступает старая пленка.

Бонус. В США выходит книжка дважды лауреата Пулицеровской премии Боба Вудворда “Страх: Трамп в Белом доме”, самые яркие сюжеты уже пересказаны (англ.). Президент Трамп в твиттере назвал обнародованные (нелестные) высказывания должностных лиц о себе “разводкой публики”, а Вудворда – тайным агентом демократов. В середине августа Трамп, узнав о скором выходе книги, звонил Вудворду, и тот записал этот разговор с разрешения президента. Вот расшифровка (англ.), мастрид.

Искренне Ваши,

Семь Сорок