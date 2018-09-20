Доброе утро!

Выждав почти два дня, президент Сирии Башар Асад направил Путину телеграмму с соболезнованиями по поводу сбитого сирийской ракетой российского Ил-20. Но и у Асада виноват Израиль, использовавший “грязные методы для достижения своих грязных целей”. Сегодня в Москву прибывают израильские военные во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным, чтобы изложить свою версию случившегося.

ЦИК потребовала отменить результаты губернаторских выборов в Приморье. Сегодня местная избирательная комиссия решит, повиноваться или нет.

Заведено второе уголовное дело об избиении заключенного Евгения Макарова – уже в новой колонии. Через десять дней он выйдет на свободу.

Депутаты Львовского облсовета запретили публичное использование “русскоязычного культурного продукта” до “полного прекращения оккупации территории Украины”.

Глава Danske Bank ушел в отставку по результатам внутреннего расследования, подтвердившего отмывание российских денег через филиал в Эстонии.

Фальсификации ради выживания

Российская ЦИК рекомендовала отменить результаты губернаторских выборов в Приморье – последний раз спорная ситуация такого рода возникала в 2002 году. Глава комиссии Элла Памфилова сказала, едва сдерживая слезы, что это был “удар под дых”: протоколы голосования на 17 участках долгое время оставались без присмотра, потому что здания блокировала служба МЧС. Всего от обоих кандидатов поступило 70 жалоб, и замглавы ЦИК даже требовал, чтобы им не давали хода, потому что судебные разбирательства поставят под удар бедных женщин, мелких сошек, которых заставили заниматься фальсификациями.

Сегодня краевая избирательная комиссия решит, что делать. Если итоги будут отменены, новые выборы состоятся через три месяца.

Почему результаты выборов надо отменять целиком и назначать новые выборы, никто не объяснил. Одну из гипотез выдвинул The Bell: по сведениям их источников, сценарий с полным аннулированием выборов и их повторением был придуман уже при подсчете голосов, когда стало понятно, что выигрывает коммунист Ищенко. План в том, что на новые выборы от “Единой России” пойдет не Тарасенко, а кто-то другой.

Сам Тарасенко на протяжении среды давал взаимоисключающие ответы на вопрос, будет ли он баллотироваться во второй раз (по данным источника издания “Проект”, все-таки не будет). Коммунист Ищенко настроен боевито – призывает Кириенко позвонить в ФСБ, чтобы узнать, кто он такой.

Самое интересное во всем этом сюжете – хроника событий. Политолог Екатерина Шульман интерпретирует приморскую загогулину как “фальсификации ради выживания” (а не ради устрашения), что, по ее мнению, свидетельствует об “изрядной степени истощения” режима.

В ближайшее воскресенье второй тур губернаторских выборов пройдет в Хабаровском крае, Хакассии и Владимирской области. В Хабаровске соперники записали совместное обращение к избирателям, в котором пообещали работать вместе на благо региона (по сути, лишив голосование смысла). Во Владимире действующий губернатор Светлана Орлова покаянно видеообратилась к гражданам в одиночку, но непублично предложила своему противнику, кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину пост вице-спикера заксобрания. Из Хакассии, где с единороссом конкурирует коммунист, вестей такого рода не поступало.

Тюремно-правоохранительное

Заключенному ярославской колонии Евгению Макарову , рассказавшему о пытках, сократили срок заключения по закону "день за полтора". Он освободится через десять дней. Возбуждено второе уголовное дело о применении пыток – уже в той колонии, куда его перевели из ИК-1. ФСИН признает, что без дополнительных 16 млрд рублей из бюджета не сможет улучшить систему видеонаблюдения в колониях (о необходимости это сделать было заявлено после публикации видео с избиением Макарова).

, рассказавшему о пытках, сократили срок заключения по закону "день за полтора". Он освободится через десять дней. Возбуждено второе уголовное дело о применении пыток – уже в той колонии, куда его перевели из ИК-1. ФСИН признает, что без дополнительных 16 млрд рублей из бюджета не сможет улучшить систему видеонаблюдения в колониях (о необходимости это сделать было заявлено после публикации видео с избиением Макарова). Глава президентского Совета по правам человека переживает в связи с переполненностью СИЗО и предлагает отправлять осужденных в колонию сразу после вынесения приговора судом первой инстанции, не дожидаясь апелляции. Замглава ФСИН предлагает разгрузить тюрьмы введением заместительной терапии для наркозависимых, чтобы сажать их стало не за что. Уже прогресс.

Троих участников акции в честь 50-летия “демонстрации семерых” на Красной площади против введения войск в Чехословакию оштрафовали на 20 и 15 тысяч рублей. Память стала дорого обходиться.

на Красной площади против введения войск в Чехословакию оштрафовали на 20 и 15 тысяч рублей. Память стала дорого обходиться. Столкновения между кабардинцами и балкарцами в Нальчике в связи с битвой 1708 года, которая, по мнению одних, была, а по мнению других, выдумана, привели к стихийному митингу в Нальчике. Участников задержали, потом некоторых отпустили.

Росгвардия получит от концерна “Калашников” десять машин “Стена” для защиты росгвардейцев от разгневанных демонстрантов.

Российская полиция будет теперь работать еще и на спортивных мероприятиях в Беларуси.

Русскоязычный культурный продукт

Сегодня президент Украины Петр Порошенко выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием, а потом парламент, как ожидается, примет в первом чтении поправки к конституции, закрепляющие курс Украины на вхождение в НАТО и Евросоюз.

Ранее депутаты львовского облсовета запретили публичное использование “русскоязычного культурного продукта” до полного прекращения оккупации территории Украины.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов держит голодовку в российской тюрьме уже 130 дней, вестей от него нет. Требования ЕС освободить его из гуманитарных соображений ответа не находят, зато можно почитать грозное интервью с депутатом Алексеем Гончаренко, инициировавшим выдвижение Сенцова на Нобелевскую премию мира от Верховной Рады.

держит голодовку в российской тюрьме уже 130 дней, вестей от него нет. Требования ЕС освободить его из гуманитарных соображений ответа не находят, зато можно почитать грозное интервью с депутатом Алексеем Гончаренко, инициировавшим выдвижение Сенцова на Нобелевскую премию мира от Верховной Рады. Внутренняя проверка, проведенная в Danske Bank подтвердила, что его эстонский филиал использовался для отмывания российских денег. Глава банка ушел в отставку.

Полуостров мира

На завершающемся сегодня в Пхеньяне межкорейском саммите стороны договорились, что КНДР демонтирует свой главный ядерный комплекс, если США сделают “соответствующие шаги”. Шаги уже делаются: Трамп объявил о второй встрече с Ким Чен Ыном, которая состоится “скоро”.

Кроме того, согласовано разминирование четырехкилометровой демилитаризованной зоны, совместное участие двух Корей в олимпиадах и визит Ким Чен Ына в Сеул.

Грех, причем смертный

Папа римский несколько дней назад сказал, что секс и страсть – не табу, а дар божий. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов уточнил слова папы Франциска: “Секс – это компонент любви. Но только любви в браке. Как обед, как сон, как душ, как купание в море. Секс как получение удовольствий вне брака – это блуд и прелюбодеяние. Это нарушение замысла божьего о человеке. Это есть грех, причем смертный”. Протоиерей Смирнов на днях вернулся из Кишинева – что он там делал, читайте в первой ссылке.

Пять ссылок

“Те силы ада, которые, обнаглев, вылезают из преисподней и пытаются устроить порядок сатанинский, они получают сопротивление”, – уверял Дмитрий Смирнов на Всемирном конгрессе семей – слете фундаменталистов, ведущих упорную борьбу с геями, “гендерными лестницами”, ювенальной юстицией, Джорджем Соросом и даже с самим Декартом. Почитайте репортаж – и жутко, и любопытно.

Советская история в музеях и библиотеках. Рассказ о спектакле Семена Александровского, поставленном в библиотеке – той самой, которая сохранила архив Всеволода Мейерхольда после его ареста. Воспоминания хранителей музеев Петергофа и Пушкина (Царского Села то есть) о судьбе коллекций в годы войны.

Тридцатые годы. Занимательная попытка прочитать соцреализм Александра Дейнеки наизнанку – как модернизм. И рассказ о судьбе немецкой физики после прихода к власти Гитлера (ей не поздоровилось).

Искренне Ваши,

Семь Сорок