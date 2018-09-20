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Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева

Юрий Дмитриев

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Верховный суд Карелии оставил под арестом главу регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева. Об этом сообщает издание "Республика".

Правозащитника обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери. В августе суд в Петрозаводске продлил арест Дмитриева до 26 октября. Глава карельского "Мемориала" был задержан в конце июня. В правозащитном центре считают новое уголовное дело в отношении Дмитриева политическим преследованием.

В 2016 году против Дмитриева было возбуждено дело по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии. В его компьютере обнаружили фотографии приемной дочери, которые следователи посчитали порнографическими. Сам Дмитриев заявлял, что делал снимки, чтобы отслеживать состояние здоровья дочери и отчитываться перед органами опеки.​

В апреле 2018 года суд первой инстанции оправдал Дмитриева по основным статьям обвинения, но это решение обжаловала прокуратура. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Новое рассмотрение этого дела начнется в августе.

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