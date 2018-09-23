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Свобода в клубах

Человек книги. Эфир в 18.05

Борис Дубин на записи "Свободы в клубах" 23.07.2008, кафе ARTE FAQ

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О наследии переводчика, критика, поэта и социолога Бориса Дубина

Переводчик Борхеса, исследователь советского человека, герой литературного труда Борис Дубин и его наследие. Сборник “О людях и книгах” под редакцией Антона Дубина.

“Я не читал русскую литературу”: как мальчик из обычной семьи стал лучшим переводчиком в России. Дубин как аналитик формы и политической семантики текста. Проект теории культуры Бориса Дубина: создавать несуществующее. Центральная Европа и Латинская Америка как образы смыслов для России.

“Цена билета” и способы жизни интеллектуала: множественность времён и мест или их отсутствие. Участие в институциях и избегание их.

Обсуждают поэт, переводчик Александр Скидан, литературовед, переводчик Сергей Зенкин; культуролог Юлия Лидерман, литературовед Марк Липовецкий.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова

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