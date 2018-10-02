В Карелии соратника Юрия Дмитриева задержали по обвинению в педофилии

В Карелии по подозрению в педофилии задержан директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин. Об этом сообщает портал "Петрозаводск говорит" со ссылкой на источники в правоохранительных ведомствах.

Следственный комитет по Республике Карелия, не называя имен, сообщил во вторник о задержании двоих мужчин, которые, по версии следствия, в сентябре 2018 года совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

Колтырина называют соратником главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева. Они занимались работой в комплексе "Сандармох", на территории которого захоронены жертвы политических репрессий 1931-1941 годов. Колтырин критиковал раскопки в Сандармохе, организованные Российским военно-историческим обществом в августе этого года с целью найти на территории мемориального комплекса якобы существующие там захоронения жертв финской оккупации времен Второй мировой войны.

В июне этого года Юрия Дмитриева арестовали по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери. В "Мемориале" считают новое уголовное дело в отношении правозащитника политическим преследованием.

В 2016 году против Дмитриева было возбуждено дело по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии. В его компьютере обнаружили фотографии приемной дочери, которые следователи посчитали порнографическими. Сам Дмитриев заявлял, что делал снимки, чтобы отслеживать состояние здоровья дочери и отчитываться перед органами опеки.​

В апреле 2018 года суд первой инстанции оправдал Дмитриева по основным статьям обвинения, но это решение обжаловала прокуратура. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор.