Верховный суд отказался пересмотреть приговор Антону Носику

Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу на приговор по делу о возбуждении ненависти или вражды блогеру Антону Носику. Дело было заведено в 2016 году из-за его поста в Живом журнале. В июле 2017 года Носик скончался на 52-м году жизни.

Адвокат блогера сообщил, что просил пересмотреть дело из-за постановления Верховного суда, который разъяснил свою позицию по делам об экстремизме.

Поводом для возбуждения дела в отношении Носика, послужил его пост в Живом журнале, в котором он заявил, что приветствует авиаудары по Сирии. Блогер сравнил республику с нацистской Германией. В 2016 году Носика признали виновным и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Позже сумму снизили до 300 тысяч.