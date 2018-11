МИД Норвегии вызвал саудовского посла из-за дела Хашогги

Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла Саудовской Аравии в связи с убийством Джамаля Хашогги. В ведомстве подчеркнули, что серьёзно относятся ситуации вокруг смерти журналиста.

Ранее в пятницу стало известно, что Фонд американского миллиардера Билла Гейтса прервал сотрудничество с саудовской благотворительной организацией наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Гейтс планировал пожертвовать на одну из благотворительных инициатив саудовского фонда 5 миллионов долларов, но отказался от этих планов в связи с убийством Джамала Хашогги.

Джамал Хашогги вошел на территорию саудовского консульства в Стамбуле 2 октября и больше не появлялся. Спустя три недели саудовские власти признали, что он погиб. По первоначальной версии, он скончался в случайной драке с сотрудниками консульства. Впоследствии прокурор страны заявил, что убийство было умышленным. Саудовское руководство объявило об аресте 18 подозреваемых, однако отвергло собственную причастность к организации убийства.

Страны Запада не считают саудовскую версию достоверной и подозревают, что заказчики убийства Хашогги могут быть связаны с королевской семьей. В связи с этим западные лидеры допустили введение санкций против Эр-Рияда. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал убийство Хашогги умышленным и заранее спланированным. Президент США Дональд Трамп не исключил, что ответственность за гибель Хашогги может нести наследный принц Салман, поскольку именно он в настоящее время управляет всеми делами в королевстве.

Газеты The Washington Post и The New York Times сообщили, что наследный принц Саудовской Аравии называл Хашогги "опасным исламистом". В телефонном разговоре с президентом США он якобы заявил, что журналист состоял в организации "Братья-мусульмане", которая в ряде стран признана террористической. Саудовские власти информацию в СМИ отрицают.